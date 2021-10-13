https://tr.sputniknews.com/20211013/futbol-yildizi-maradonaya-cocuk-istismari-suclamasi-1049774033.html

Futbol yıldızı Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması

Futbol yıldızı Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması

Arjantinli futbol yıldızı Diego Maradona'nın 2000'li yıllarda kendisini Küba'dan Arjantin'e kaçırarak buradaki bir otelde 3 ay tuttuğunu belirten Mavys Alvarez... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T10:21+0300

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yaşam

arjantin

küba

fidel castro

diego maradona

futbol

çocuk istismarı

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Son dönemde ünlü futbol yıldızı Diego Maradona'nın 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla yatakta olduğu görüntüler ortaya çıktı.Arjantinli yayın kuruluşu Infobae'nin elde ettiği görüntülerde, Küba uyruklu Mavys Alvarez'in, daha sonra üstsüz olarak görülen sporcu tarafından kayda alındığı görülüyor.Videoda ayrıca, Maradona'nın arkadaşları da yer alıyor.Video kaydı, Alvarez'in sporcuyu kendisini Küba'dan Arjantin'e kaçırmakla suçlamasından yaklaşık 2 hafta sonra yayınlandı.37 yaşındaki Alvarez, dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Maradona ile 2000 yılında alkol ve uyuşturucu tedavisi gördüğü Küba'da tanıştığını söyledi.Kadın, Maradona'nın uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle buluşmanın 'faciayla sonuçlandığını' belirtti.'Hayatımın en büyük hatasıydı'Miami'de bulunan yerel América TeVe kanalına konuşan Alvarez, "Hayatımın en büyük hatasıydı. Henüz çocuktum, saftım. O bir yabancıydı, zengindi ve benimle ilgilendi. Hayır diyemedim" ifadelerini kullandı.Aralarında cinsel birliktelik olup olmadığı konusunda açıklama yapmayan Alvarez, ilişkilerinin 3 yıl sürdüğünü kaydetti.'Göğüs büyütme ameliyatı olmam için zorladı'Alvarez, Maradona'nın kendisini göğüs büyütme ameliyatı olması için zorladığını öne sürdü.Konu hakkında neden şimdi açıklama yaptığı yönündeki soruya kadın, ailesinin 'Küba yönetiminin zulmüne uğramasından korktuğu' yanıtını verdi.'Castro ile tanıştırdı'Diğer yandan Alvarez, Maradona'nın kendisini geçen yıllarda hayatını kaybeden Küba lideri Fidel Castro ile tanıştırdığını belirtti. İddiaya göre Castro, Alvarez'e iltimas geçerek 2001 yılında Maradona'nın jübile maçını seyretmek üzere Arjantin'e gitmesine izin verdi.Kübalıların ülkeden ayrılıp seyahate çıkması izne tabi tutuluyor ve 2001 yılında, yurt dışına çıkmak için birkaç ülke vatandaşına izin verilmişti.Arjantin'de kaldığı süre boyunca 3 ay bir otelde tutulduğunu ifade eden Alvarez, şimdi Maradona'nın yakınlarına dava açtı.Avukatı, Arjantin göçmenlik makamlarının Alvarez'in ülkeye girmesine ailesinin onayı olmadan izin verildiğini belirtti.Maradona, geçen yılın kasım ayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.Ölümünden 3 hafta önce beyin damarlarındaki kan pıhtısı nedeniyle ameliyat olmuştu ve alkol tedavisine hazırlanıyordu.

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arjantin, küba, fidel castro, diego maradona, futbol, çocuk istismarı