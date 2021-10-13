https://tr.sputniknews.com/20211013/greta-ve-arkadaslarinin-turkiye-dahil-5-ulke-hakkindaki-sikayeti-bmden-dondu-1049772750.html
Greta ve arkadaşlarının Türkiye dahil 5 ülke hakkındaki şikayeti BM'den döndü
Greta ve arkadaşlarının Türkiye dahil 5 ülke hakkındaki şikayeti BM'den döndü
Birleşmiş Milletler (BM), iklim aktivisti Greta Thunberg ve arkadaşlarının Türkiye dahil 5 ülke hakkındaki şikayetini karara bağlayarak, ekipten önce kendi... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T09:49+0300
2021-10-13T09:49+0300
2021-10-13T09:51+0300
dünya
türkiye
iklim değişikliği
birleşmiş milletler (bm)
şikayet
greta thunberg
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BM Çocuk Hakları Komitesi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve arkadaşlarının Türkiye, Fransa, Brezilya, Almanya ve Arjantin hakkında, iklim değişikliği konusunda duyarsız kaldıkları ve bunun çocuk haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptığı şikayeti karara bağladı.Komite, yaptığı açıklamada çocuklardan ilk olarak kendi ülkelerindeki mahkemelere başvurmaları gerektiğini belirtti.Yaşları 8 ile 17 arasında değişen 15 aktivist; sözgelimi ülkelerin iklim değişikliği riskinin on yıllardır farkında olduklarını ancak karbon emisyonlarını azaltamadıklarını savunmuştu.Şikayet, 2019 yılında Komite'ye sunulmuştu ve zamandan beri konu hakkında müzakereler yürütülüyordu.18 bağımsız insan hakları uzmanından oluşan Komite, çocukların maruz kaldığı savunulan önemli zarar ile 5 devletin eylemleri veya ihmalleri arasında 'yeterli bir nedensellik bağı' olduğu neticesine vardı.Ancak kurul, çocukların davalarını önce kendi ülkelerindeki mahkemelere taşımaya çalışması gerektiği kararına vardı.'Bazı açılardan başarılı oldunuz'Diğer yandan aktivistlerin 'cesaret ve kararlılıklarının' selamladığı bir açıklamada, "Bazı açılardan başarılı oldunuz" denildi.Açıklamada, "Bu kararın olumlu taraflarından güç alacağınızı ve iklim değişikliği konusunda adalet için kendi ülke ve bölgelerinizde ve uluslararası alanda mücadele etmeye devam edeceğinizi umuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.Şikayette bulunan ekipten 16 yaşındaki ABD'li aktivist Alexandria Villasenor, "Bu kararın gelecekte komiteyi uğraştıracağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.'Pişman olacaklar'Villasenor, "İklim felaketleri daha da şiddetlendiğinde komite, şansı varken doğru olanı yapmadığı için ciddi anlamda pişman olacak" dedi.Thunberg ise konuya ilişkin henüz herhangi bir yorumda bulunmadı.Bunun yanı sıra aktivistlerin avukatları, büyük olasılıkla zaman alacağını ve sonuçsuz olacağını beklediklerini ancak yine de ulusal mahkemelere müracaat edeceklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210928/cevre-aktivisti-greta-thunberg-dunya-liderlerini-bos-vaatler-vermekle-sucladi-1049317821.html
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türkiye, iklim değişikliği, birleşmiş milletler (bm), şikayet, greta thunberg
Greta ve arkadaşlarının Türkiye dahil 5 ülke hakkındaki şikayeti BM'den döndü
09:49 13.10.2021 (güncellendi: 09:51 13.10.2021)
Birleşmiş Milletler (BM), iklim aktivisti Greta Thunberg ve arkadaşlarının Türkiye dahil 5 ülke hakkındaki şikayetini karara bağlayarak, ekipten önce kendi ülkelerindeki yargı kurumlarına müracaat etmelerini talep etti.
BM Çocuk Hakları Komitesi
, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg
ve arkadaşlarının Türkiye, Fransa, Brezilya, Almanya ve Arjantin hakkında, iklim değişikliği konusunda duyarsız kaldıkları
ve bunun çocuk haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptığı şikayeti karara bağladı.
Komite, yaptığı açıklamada çocuklardan ilk olarak kendi ülkelerindeki mahkemelere başvurmaları gerektiğini belirtti.
Yaşları 8 ile 17 arasında değişen 15 aktivist; sözgelimi ülkelerin iklim değişikliği riskinin on yıllardır farkında olduklarını ancak karbon emisyonlarını azaltamadıklarını savunmuştu.
Şikayet, 2019 yılında Komite'ye sunulmuştu ve zamandan beri konu hakkında müzakereler yürütülüyordu.
18 bağımsız insan hakları uzmanından oluşan Komite, çocukların maruz kaldığı savunulan önemli zarar ile 5 devletin eylemleri veya ihmalleri arasında 'yeterli bir nedensellik bağı' olduğu neticesine vardı.
Ancak kurul, çocukların davalarını önce kendi ülkelerindeki mahkemelere taşımaya çalışması gerektiği kararına vardı.
'Bazı açılardan başarılı oldunuz'
Diğer yandan aktivistlerin 'cesaret ve kararlılıklarının' selamladığı bir açıklamada, "Bazı açılardan başarılı oldunuz" denildi.
Açıklamada, "Bu kararın olumlu taraflarından güç alacağınızı ve iklim değişikliği konusunda adalet için kendi ülke ve bölgelerinizde ve uluslararası alanda mücadele etmeye devam edeceğinizi umuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.
Şikayette bulunan ekipten 16 yaşındaki ABD'li aktivist Alexandria Villasenor, "Bu kararın gelecekte komiteyi uğraştıracağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.
'Pişman olacaklar'
Villasenor, "İklim felaketleri daha da şiddetlendiğinde komite, şansı varken doğru olanı yapmadığı için ciddi anlamda pişman olacak" dedi.
Thunberg ise konuya ilişkin henüz herhangi bir yorumda bulunmadı.
Bunun yanı sıra aktivistlerin avukatları, büyük olasılıkla zaman alacağını ve sonuçsuz olacağını beklediklerini ancak yine de ulusal mahkemelere müracaat edeceklerini kaydetti.