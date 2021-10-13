https://tr.sputniknews.com/20211013/haberturk-yazari-pardan-tamer-karadagliya-yarin-birden-muhalif-olursa-sasmayin-1049775050.html

Habertürk yazarı Par'dan Tamer Karadağlı'ya: Yarın birden muhalif olursa şaşmayın

Habertürk yazarı Par'dan Tamer Karadağlı'ya: Yarın birden muhalif olursa şaşmayın

Habertürk yazarı Kübra Par, oyuncu Tamer Karadağlı'nın Altın Portakal'da yaşananlarla ilgili açıklamalarını değerlendirirken "Yarın birden muhalif olursa... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T11:03+0300

2021-10-13T11:03+0300

2021-10-13T11:03+0300

türkiye

altın portakal

kübra par

tamer karadağlı

muhalefet platformu partisi

nihal yalçın

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Oyuncu Tamer Karadağlı ile Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın arasında yaşananlar gündemdeki yerini korurken, Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par bazı değerlendirmelerde bulundu.'Yarın birden muhalif olursa şaşmayın' başlıklı yazısında sözlerine "Hepimiz bal gibi biliyoruz ki Tamer Karadağlı’nın Altın Portakal Ödül Töreni'nde yaptığı densizliğin politik görüşleriyle falan ilgisi yoktu" diye başlayan Par, şöyle devam etti:"Ödül vermeye sahneye çıktı. Nihal Yalçın ödülü alıp sonra konuşacağına önce mikrofona yönelince hepi topu 4 dakikacık sabredemeyen Karadağlı önce abuk subuk mimikler yaptı. Sonra da egosunun esiri olup konuşmanın ortasında ödülü uzattı.'Milliyetçi vatansever rolüne bürünüp kendisini haklı çıkarmaya çalıştı'Yalçın espriyle karışık tepki gösterince de 'Ödülü havaya kaldırarak konuşun diye yaptım' diye durumu toparlamaya çalıştı. Olmadı. Tepkiler büyüyünce büyük bir karakter zayıflığı göstererek meseleyi siyasi zemine çekti. Milliyetçi vatansever rolüne bürünüp kendisini haklı çıkarmaya çalıştı.Eğer ki Nihal Yalçın’ın politik görüşlerine samimi olarak karşı olsaydı daha baştan ona ödül vermeyi reddedebilirdi. Sahnedeki konuşmadan rahatsız olduysa protesto edip inebilirdi. Oysa meselenin politik görüşle filan ilgisi yoktu, tamamen bir ego meselesiydi.Gelen linç yağmuruna karşı milliyetçilik şemsiyesinin altına girdi. Dolayısıyla Karadağlı’ya destek veren siyasetçilerimiz bilmeli ki bu tür samimiyetsiz tipler yarın öbür gün başka bir gaf yaptıklarında kendilerini kurtarmak için birden başmuhalif haline dönüverirler. Çünkü onlar için siyasi duruş amaç değil araçtır."

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altın portakal, kübra par, tamer karadağlı, muhalefet platformu partisi, nihal yalçın