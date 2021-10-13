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Habertürk yazarı Sarıkaya: Genel kanaat Kasım 2022’de seçimin olacağı yönünde
Habertürk yazarı Sarıkaya: Genel kanaat Kasım 2022’de seçimin olacağı yönünde
Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Genel kanaat Kasım 2022’de seçimin olacağı yönünde" düşüncesini dile getirdi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T10:05+0300
2021-10-13T10:03+0300
politika
muharrem sarıkaya
genel seçim
habertürk gazetesi
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Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Genel kanaat Kasım 2022’de seçimin olacağı yönünde" düşüncesini dile getirdi.Sarıkaya yazısında, "Siyasi parti liderlerinin son günlerdeki açıklamaları da gösteriyor ki ülke seçim mevsimine çoktan girdi. Bundan sonra hangi tarihte yapılırsa yapılsın adı erken seçim olmaz, zamanı bir yıl öne alınmış seçim olur… Genel kanaat de Kasım 2022’de seçimin olacağı yönünde. Bu tarihte yapılan seçime de zaten erken denilmez; zamanı erkene alınmış seçim denir..." ifadesini kullandı.
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muharrem sarıkaya, genel seçim, habertürk gazetesi

Habertürk yazarı Sarıkaya: Genel kanaat Kasım 2022’de seçimin olacağı yönünde

10:05 13.10.2021
© AA / Binnur Ege GürünYerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA / Binnur Ege Gürün
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Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Genel kanaat Kasım 2022’de seçimin olacağı yönünde" düşüncesini dile getirdi.
Sarıkaya yazısında, "Siyasi parti liderlerinin son günlerdeki açıklamaları da gösteriyor ki ülke seçim mevsimine çoktan girdi. Bundan sonra hangi tarihte yapılırsa yapılsın adı erken seçim olmaz, zamanı bir yıl öne alınmış seçim olur… Genel kanaat de Kasım 2022’de seçimin olacağı yönünde. Bu tarihte yapılan seçime de zaten erken denilmez; zamanı erkene alınmış seçim denir..." ifadesini kullandı.
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