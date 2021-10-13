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https://tr.sputniknews.com/20211013/hazine-ve-maliye-bakanligindan-doviz-burolari-ile-ilgili-aciklama-1049789203.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'döviz büroları' ile ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'döviz büroları' ile ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğ ile ilgili, "Bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T16:51+0300
2021-10-13T16:51+0300
ekonomi
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dolar
sterlin
açıklama
karar
döviz
dolar/tl
döviz bürosu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında döviz bürolarına yönelik 'Yetkili Müesseseler Tebliği'ne ilişkin gerçeği yansıtmayan ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı iddialara yer verildiği belirtilerek, şöyle denildi:"12 Ekim 2021 tarihli 2018-32/45 sayılı Tebliğ değişikliğine kadar, kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmamakla birlikte daha önce MASAK mevzuatı kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin TL'yi aşan işlemler ile Vergi Mevzuatı uyarınca 3 bin ABD doları veya eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmaktaydı. 2018-32/45 sayılı Tebliğ'de yapılan değişiklik ile bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır."
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tl, euro, dolar, sterlin, açıklama, karar, döviz, dolar/tl, döviz bürosu, sterlin/tl, hazine ve maliye bakanlığı, işlem

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'döviz büroları' ile ilgili açıklama

16:51 13.10.2021
© DHADöviz bürosu
Döviz bürosu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© DHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğ ile ilgili, "Bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir" açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında döviz bürolarına yönelik 'Yetkili Müesseseler Tebliği'ne ilişkin gerçeği yansıtmayan ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı iddialara yer verildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"12 Ekim 2021 tarihli 2018-32/45 sayılı Tebliğ değişikliğine kadar, kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmamakla birlikte daha önce MASAK mevzuatı kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin TL'yi aşan işlemler ile Vergi Mevzuatı uyarınca 3 bin ABD doları veya eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmaktaydı. 2018-32/45 sayılı Tebliğ'de yapılan değişiklik ile bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır."
061000
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