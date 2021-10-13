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https://tr.sputniknews.com/20211013/hint-keneviri-ektikleri-unesco-listesindeki-hevsel-bahcelerinde-yakalandilar-1049789015.html
Hint keneviri ektikleri UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yakalandılar
Hint keneviri ektikleri UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yakalandılar
Diyarbakır'da polisin takibe aldığı 2 şüphelinin gittiği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde kenevir tarlası belirlendi. Şüpheliler... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T16:45+0300
2021-10-13T16:45+0300
türkiye
diyarbakır
unesco
polis
gözaltı
esrar
ekim
baskın
kenevir
sur
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İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 21 Eylül'de başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' projesi kapsamında Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 2 kişiyi takibe aldı. Ekipler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ne giren şüphelileri Hint keneviri ektikleri tarlada yakalayarak gözaltına aldı. Yerinden sökülen 278 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 10 kilo esrar imha edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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diyarbakır, unesco, polis, gözaltı, esrar, ekim, baskın, kenevir, sur

Hint keneviri ektikleri UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yakalandılar

16:45 13.10.2021
© DHAHint keneviri ektikleri UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yakalandılar
Hint keneviri ektikleri UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yakalandılar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© DHA
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Diyarbakır'da polisin takibe aldığı 2 şüphelinin gittiği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde kenevir tarlası belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, tarlada 278 kök Hint keneviri ve 10 kilo esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 21 Eylül'de başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' projesi kapsamında Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 2 kişiyi takibe aldı.
Ekipler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ne giren şüphelileri Hint keneviri ektikleri tarlada yakalayarak gözaltına aldı.
Yerinden sökülen 278 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 10 kilo esrar imha edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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