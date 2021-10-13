https://tr.sputniknews.com/20211013/hollanda-basbakanindan--lgbt-kral-ya-da-kraliceye-destek-escinsel-evlilik-yapip-tahtta-oturabilir-1049779733.html

Hollanda Başbakanı'ndan LGBT+ kral ya da kraliçeye destek: Eşcinsel evlilik yapıp tahtta oturabilir

Hollanda Başbakanı'ndan LGBT+ kral ya da kraliçeye destek: Eşcinsel evlilik yapıp tahtta oturabilir

Dünya çapında kraliyet ailelerinin özellikle kadın üyelerinin özel hayatı, kiminle nasıl evlendiği, tahta geçme hakkıyla ilgili tartışmalar, 21. yüzyıl... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T13:27+0300

2021-10-13T13:27+0300

2021-10-13T14:22+0300

dünya

hollanda

lgbt

eşcinsel evlilik

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Hollanda'da partisi seçimlerden birinci çıkmasına rağmen 210 gündür koalisyon hükümeti kuramadığından başbakanlığı vekaleten devam ettiren Mark Rutte, ülkedeki anayasal monarşi yönetiminde tahta geçişle ilgili açıklamalarda bulundu.Kendisinin Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nden (VVD) iki milletvekilinin parlamentoya verdiği kraliyet evliliği üzerindeki mevcut kısıtlamaların 2021 normları ve değerleriyle uyuşup uyuşmadığına dair yazılı soru önergesini yanıtlayan Başbakan Rutte, Kraliçe Beatrix'den sonra Kral Willem-Alexander'ın oturduğu tahta 'hemcinsiyle evlenen birinin de geçebileceğini' söyledi.Kral Willem-Alexander'ın aralık ayında 18 yaşına girecek en büyük çocuğu Prenses Amalia'nın tahtın varisi konumunda olmasına atıfla, 'bunların teorik durumlar olduğunu, ancak gelecekteki kraliçenin bir kadınla evlenebileceğini' dile getiren Rutte, "Dolayısıyla kabine, halihazırdaki kralın ya da tahtın varisinin hemcinsi bir partnerle evlenmesi halinde tacını bırakması gerektiğini düşünmüyor" dedi. Evlat edinme veya sperm bağışı yoluyla varis olabilecek mi?Hollanda'da 2001'den beri yasal olan eşcinsel evliliklerin kraliyetin en tepesine uygulanamayacağı, zira tahta varis yetiştirmek gerektiği görüşü hakim. Kabine, eşcinsel evliliğin mümkün olduğunu açıkça belirtse de, evlat edinme veya sperm bağışı yoluyla doğan çocuk durumunda, tahta geçişin nasıl olacağı meçhul. Hollanda anayasası, kral veya kraliçenin tahtı yalnızca yasal olarak kendi soyundan gelen birine devredebileceğini belirttiğinden, Başbakan, meseleyi "Korkutucu derecede karmaşık" diye niteledi.Topu parlamentoya attıRutte, 'bu aşamada tamamen teorik olsa da, kararın, kraliyet evliliğine onay vermesi gereken parlamentoya bırakılması' tavsiyesinde bulunarak ekledi:"Eğer o noktaya gelirsek o zaman bu köprüden geçeriz."Yazın yayımlanan bir kitabın Prenses Amalia'nın eşcinsel evlilik yapması halinde ne olacağı tartışması başlatmasından beri tahtın geleceği mercek altına alınmış durumda. Tahtın varisinin özel yaşamına dair elde bilgi yokKitapta Amalia'nın özel hayatı hakkında spekülasyon yapılmazken, gelecek yıl üniversiteye gidecek olan ve hakkı olan kraliyet gelirini öğrencilik döneminde almayı reddeden Prenses'in yakın gelecekte evlenmeyi planladığına dair herhangi bir işaret de yok.

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https://tr.sputniknews.com/20210926/isvicre-referandumunda-escinsellerin-evlenip-evlat-edinmelerinin-yasallasmasina-net-destek-1049257804.html

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