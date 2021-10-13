https://tr.sputniknews.com/20211013/icisleri-bakani-soyludan-siyasi-cinayet-aciklamasi-emniyet-ve-mitte-boyle-bir-istihbarat-yok-1049775189.html

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok" açıklamasını yaptı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T11:06+0300

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türkiye

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'siyasi cinayet' tartışmalarına yönelik açıklama yaptı. Soylu, "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok." ifadelerini kullandı.

türkiye

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süleyman soylu