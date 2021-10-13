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https://tr.sputniknews.com/20211013/icisleri-bakani-soyludan-siyasi-cinayet-aciklamasi-emniyet-ve-mitte-boyle-bir-istihbarat-yok-1049775189.html
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok" açıklamasını yaptı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T11:06+0300
2021-10-13T11:06+0300
2021-10-13T11:20+0300
türkiye
süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'siyasi cinayet' tartışmalarına yönelik açıklama yaptı. Soylu, "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok." ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok 11:06 13.10.2021 (güncellendi: 11:20 13.10.2021) Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'siyasi cinayet' tartışmalarına yönelik açıklama yaptı. Soylu, "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok." ifadelerini kullandı.