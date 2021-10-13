https://tr.sputniknews.com/20211013/iki-ogrencinin-taciz-sikayetinde-bulundugu-beden-egitimi-ogretmeni-tutuklandi-1049766817.html

İki öğrencinin taciz şikayetinde bulunduğu beden eğitimi öğretmeni tutuklandı

İki öğrencinin taciz şikayetinde bulunduğu beden eğitimi öğretmeni tutuklandı

Bilecik'te bir lisede 2 öğrencin taciz şikayeti üzerine gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

öğretmen

taciz

beden eğitimi

öğrenciler

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Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi’ndeki okullar bölgesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan 49 yaşındaki T.B. hakkında bir öğrencisi elle tacizde bulunduğu gerekçesiyle rehber öğretmenine başvurdu. Bunun akabinde öğretmen hakkında hemen soruşturma başlatırken, bir öğrenciye de sözlü taciz yaptığı iddia edildi.Polisler 2 öğrenci ifadelerin alınmasının ardından beden eğitimi öğretmeni T.B.'yi gözaltına aldı.İhlas Haber Ajansı'na göre şahıs, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Öğrencilerinin birinin 9, diğerinin 11'inci sınıfta okuduğu öğrenildi.

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öğretmen, taciz, beden eğitimi, öğrenciler