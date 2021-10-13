Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211013/iranli-eski-askeri-kacirmak-isteyen-8-kisiye-sucustu-1049794809.html
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı
Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T19:10+0300
2021-10-13T19:10+0300
2021-10-13T19:13+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mit
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı
19:10 13.10.2021 (güncellendi: 19:13 13.10.2021)
Ayrıntılar geliyor
Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.