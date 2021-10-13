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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı
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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı
Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T19:10+0300
2021-10-13T19:13+0300
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mit

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı

19:10 13.10.2021 (güncellendi: 19:13 13.10.2021)
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Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.
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