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İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı yüzde 91.6'ya çıktı
İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı yüzde 91.6'ya çıktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 65 yaş üstünün aşılama oranının birinci dozda yüzde 91.6'ya ulaştığını belirtti. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T09:43+0300
2021-10-13T09:43+0300
koronavirüs
istanbul
türkiye
ali yerlikaya
aşı
aşılama
65 yaş üstü
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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 65 yaş ve üstündekilerin aşı oranlarının birinci dozda yüzde 91.6'ya, ikinci dozda yüzde 89.7'ye, üçüncü dozda yüzde 74'e çıktığını kaydetti.Yerlikaya paylaşımında, "Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak. 18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1. doz yüzde 50.1, 2. doz yüzde 32.9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" ifadelerini kullandı.
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istanbul, türkiye, ali yerlikaya, aşı, aşılama, 65 yaş üstü

İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı yüzde 91.6'ya çıktı

09:43 13.10.2021
© AA65 yaş üstüne Kovid-19
65 yaş üstüne Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 65 yaş üstünün aşılama oranının birinci dozda yüzde 91.6'ya ulaştığını belirtti.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 65 yaş ve üstündekilerin aşı oranlarının birinci dozda yüzde 91.6'ya, ikinci dozda yüzde 89.7'ye, üçüncü dozda yüzde 74'e çıktığını kaydetti.
Yerlikaya paylaşımında, "Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak. 18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1. doz yüzde 50.1, 2. doz yüzde 32.9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" ifadelerini kullandı.
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