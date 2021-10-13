https://tr.sputniknews.com/20211013/istanbulda-iett-soforu-psikolojim-bozuldu-diyerek-yolculari-indirmek-istedi-1049782841.html
İstanbul'da İETT şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirmek istedi
İstanbul'da İETT şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirmek istedi
Ümraniye’de İETT şoförü psikolojim bozuldu diyerek yolcular ile tartıştı. İETT şoförü "ben raporluyum, psikolojim bozuldu" diyerek vatandaşları otobüsten... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T14:38+0300
2021-10-13T14:38+0300
2021-10-13T14:47+0300
türkiye
istanbul
iett
ümraniye
otobüs durağı
otobüs
otobüs şöförü
şoför
psikolojik destek
iniş
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Geçtiğimiz günlerde 17.00 saatlerinde Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Çekmeköy Sapağı durağında yaşanan olayda, 19S hat numaralı Kadıköy Yenidoğan seferi yapan bir İETT şoförü, Çekmeköy Sapağı durağına geldiği sırada psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerlemeyeceğini söyleyerek vatandaşları otobüsten inmesini istedi. Vatandaşlara otobüsten inmelerini söyleyen İETT şoförü, otobüste bulunan yolculara, "Aşağı inin devam etmiyorum" diyerek çıkıştı. İETT şoförü ve otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.'Vergiyi bana mı veriyorsun ulan'Bir yolcunun, "Benim vergimle gidiyorsun" demesi üzerine vatandaşa bağıran İETT şoförü “Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun ulan vergiyi? benim kaç tane raporum var, sen biliyor musun. Öldürecek misiniz beni” diye bağırması dikkat çekti.İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
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istanbul, iett, ümraniye, otobüs durağı, otobüs, otobüs şöförü, şoför, psikolojik destek, iniş
İstanbul'da İETT şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirmek istedi
14:38 13.10.2021 (güncellendi: 14:47 13.10.2021)
Ümraniye’de İETT şoförü psikolojim bozuldu diyerek yolcular ile tartıştı. İETT şoförü "ben raporluyum, psikolojim bozuldu" diyerek vatandaşları otobüsten indirmek istedi. Şoförün, kendisine tepki gösteren kişiye de "Vergiyi bana mı veriyorsun ulan. Benim kaç tane raporum var biliyor musun" demesi dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde 17.00 saatlerinde Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Çekmeköy Sapağı durağında yaşanan olayda, 19S hat numaralı Kadıköy Yenidoğan seferi yapan bir İETT şoförü, Çekmeköy Sapağı durağına geldiği sırada psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerlemeyeceğini söyleyerek vatandaşları otobüsten inmesini istedi.
Vatandaşlara otobüsten inmelerini söyleyen İETT şoförü, otobüste bulunan yolculara, "Aşağı inin devam etmiyorum" diyerek çıkıştı. İETT şoförü ve otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.
'Vergiyi bana mı veriyorsun ulan'
Bir yolcunun, "Benim vergimle gidiyorsun" demesi üzerine vatandaşa bağıran İETT şoförü “Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun ulan vergiyi? benim kaç tane raporum var, sen biliyor musun. Öldürecek misiniz beni” diye bağırması dikkat çekti.
İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.