İstanbul'da otel çalışanını darp eden ABD'li turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nişantaşı'nda bir otelde geçen cumartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, uzun süredir otelde kalan ABD'li turist Edward W. bilinmeyen bir nedenle resepsiyonun bilgisayarını yere atıp kırdı. Ardından otel çalışanı Şenol K. ile ABD'li turist arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Turist otel içerisinde Şenol K.'yı darp ederken, kavga sokağa taştı. ABD'li turist, sokağa kaçan Şenol K.'yı yakalayarak yerde sürükledi. Çevredeki esnaf kavgaya müdahale etmeye çalıştı ancak tarafları ayıramadı. Turistin, otel çalışanını yerde sürüklemesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Edward W.'yi emniyete götürüldü. Edward W.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Şişli’de B.Ç. isimli bir şarkıcıya ait olduğu otelde kalan Edward W. İsimli Amerikalı turist önce resepsiyonun bilgisayarını kırdı ardından da otel çalışanını darp etti. Yaklaşık 2 metre boyundaki turist araya girenler tarafından kontrol altına alındı.
Nişantaşı'nda bir otelde geçen cumartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, uzun süredir otelde kalan ABD'li turist Edward W. bilinmeyen bir nedenle resepsiyonun bilgisayarını yere atıp kırdı.
Ardından otel çalışanı Şenol K. ile ABD'li turist arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü.