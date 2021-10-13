Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211013/istanbulda-otel-calisanini-darp-eden-abdli-turistin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1049782471.html
İstanbul'da otel çalışanını darp eden ABD'li turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da otel çalışanını darp eden ABD'li turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şişli’de B.Ç. isimli bir şarkıcıya ait olduğu otelde kalan Edward W. İsimli Amerikalı turist önce resepsiyonun bilgisayarını kırdı ardından da otel çalışanını... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T14:30+0300
2021-10-13T14:39+0300
türkiye
abd
istanbul
otel
şişli
turist
nişantaşı
dayak
personel
darp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049782436_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_637a49d1e42481868491d85808ac0016.jpg
Nişantaşı'nda bir otelde geçen cumartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, uzun süredir otelde kalan ABD'li turist Edward W. bilinmeyen bir nedenle resepsiyonun bilgisayarını yere atıp kırdı. Ardından otel çalışanı Şenol K. ile ABD'li turist arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Turist otel içerisinde Şenol K.'yı darp ederken, kavga sokağa taştı. ABD'li turist, sokağa kaçan Şenol K.'yı yakalayarak yerde sürükledi. Çevredeki esnaf kavgaya müdahale etmeye çalıştı ancak tarafları ayıramadı. Turistin, otel çalışanını yerde sürüklemesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Edward W.'yi emniyete götürüldü. Edward W.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
türkiye
istanbul
şişli
nişantaşı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049782436_71:0:578:380_1920x0_80_0_0_14e7a356924f80a321b975bd62af2ed8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, istanbul, otel, şişli, turist, nişantaşı, dayak, personel, darp, çalışan, amerikalı

İstanbul'da otel çalışanını darp eden ABD'li turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı

14:30 13.10.2021 (güncellendi: 14:39 13.10.2021)
© İHAABD'li turist, İstanbul'da otel çalışanını darp etti
ABD'li turist, İstanbul'da otel çalışanını darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© İHA
Abone ol
Şişli’de B.Ç. isimli bir şarkıcıya ait olduğu otelde kalan Edward W. İsimli Amerikalı turist önce resepsiyonun bilgisayarını kırdı ardından da otel çalışanını darp etti. Yaklaşık 2 metre boyundaki turist araya girenler tarafından kontrol altına alındı.
Nişantaşı'nda bir otelde geçen cumartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, uzun süredir otelde kalan ABD'li turist Edward W. bilinmeyen bir nedenle resepsiyonun bilgisayarını yere atıp kırdı.
Ardından otel çalışanı Şenol K. ile ABD'li turist arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü.
Turist otel içerisinde Şenol K.'yı darp ederken, kavga sokağa taştı. ABD'li turist, sokağa kaçan Şenol K.'yı yakalayarak yerde sürükledi.
Çevredeki esnaf kavgaya müdahale etmeye çalıştı ancak tarafları ayıramadı. Turistin, otel çalışanını yerde sürüklemesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Edward W.'yi emniyete götürüldü. Edward W.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
000005
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:38İstanbul'da İETT şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirmek istedi
14:32Oğulcan Çağlayan'dan Rizespor yanıtı: Kalitemden taviz vermeyeceğim
14:30İstanbul'da otel çalışanını darp eden ABD'li turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:19Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda
14:14Prens Charles, 50 yıllık klasik aracının şarap ve peynirle çalıştığını açıkladı
14:13Kaleiçi Festivali'ne Rusya'dan katılım: Sizin ayrı bir yeriniz var
14:10Normal People'ın yazarı Rooney, İsrail'i boykot için İbranice çeviriye izin vermedi
14:06Mesai saatlerinde kendi adına iş yapan işçi kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarıldı
14:04Bakan Karaismailoğlu: Ülkemiz güçlü kara yolu sektörü ile ihracatını sürekli artırmaya devam etti
14:03Dünyanın en yaşlı gergedanı Toby hayatını kaybetti
13:50Bakan Koca'dan Turkovac için '3 bin gönüllü' çağrısı
13:41Mobilyaya ham madde zammı geliyor
13:34TÜGVA Başkanı: 'Bir kere belgeleri içeriden almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor'
13:31Moskova’da Rusya Enerji Haftası başladı
13:30Kadirov: Türkiye'de Çeçen 'şeytan' bulamadım
13:27Hollanda Başbakanı'ndan LGBT+ kral ya da kraliçeye destek: Eşcinsel evlilik yapıp tahtta oturabilir
13:27Çöpe attığı 200 bin TL ikramiyeyi oğlunun dikkatiyle kurtardı
13:23'Ölüm Hesaplayıcı': Sağlıklı yaşam süresini ve yakalanma ihtimali olan hastalıkları tahmin edecek
13:04Bakan Çavuşoğlu: Son yapılan saldırılarda Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var
13:02Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi