https://tr.sputniknews.com/20211013/iyi-parti-il-baskani-istifa-etti-1049766931.html

İYİ Parti İl Başkanı istifa etti

İYİ Parti İl Başkanı istifa etti

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T01:06+0300

2021-10-13T01:06+0300

2021-10-13T01:06+0300

politika

iyi parti

istifa

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Hocaoğlu'nun görevi bıraktığını, "Zor günlerde İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığımızı üstlenen, mücadelesi ve çalışmalarıyla göz dolduran değerli kardeşim Oğuz Hocaoğlu kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. İyi Parti Ailesi'ndeki yeri bakidir. Hizmetleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" sözleriyle duyurdu.Aydın'ın paylaşımını alıntılayan Hocaoğlu, "Beraber mücadele ettiğim tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonuna kadar Partimin emrinde ve hizmetindeyim" ifadelerine yer verdi.

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iyi parti, istifa