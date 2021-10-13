Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, KADES tatbikatına katıldı

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu üyeleri, tatbikat kapsamında hazırlanan mizansene göre, kocanın bir parkta buluştuğu eşini ve baldızını tehdit etmesi sonucu mağdur kadının telefonunda bulunan 'Kadına Destek' (KADES) uygulamasındaki butona basması ile olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan koca ve olayın taraflarını ayrı araçlara alarak, polis merkezine götürdü. Olayla ilgili savcının bilgilendirilmesi ve mağdurların ifadelerinin alınması işlemleri de yerinde incelendi. Mağdurun korunması ve olayın adli süreci içeresinde polisin faaliyetlerini inceleyen komisyon üyeleri, emniyet yetkililerinden yürütülen iş ve işlemler ile ilgili detaylı bilgi aldı.
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu üyeleri, Ankara’da emniyet birimlerince yapılan tatbikatta KADES uygulamasının işleyişi ve sonrasındaki işlemleri izledi.
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu üyeleri, tatbikat kapsamında hazırlanan mizansene göre, kocanın bir parkta buluştuğu eşini ve baldızını tehdit etmesi sonucu mağdur kadının telefonunda bulunan 'Kadına Destek' (KADES) uygulamasındaki butona basması ile olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan koca ve olayın taraflarını ayrı araçlara alarak, polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili savcının bilgilendirilmesi ve mağdurların ifadelerinin alınması işlemleri de yerinde incelendi. Mağdurun korunması ve olayın adli süreci içeresinde polisin faaliyetlerini inceleyen komisyon üyeleri, emniyet yetkililerinden yürütülen iş ve işlemler ile ilgili detaylı bilgi aldı.