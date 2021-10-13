Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211013/kadina-siddeti-arastirma-komisyonu-kades-tatbikatina-katildi-1049770625.html
Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, KADES tatbikatına katıldı
Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, KADES tatbikatına katıldı
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu üyeleri, Ankara’da emniyet birimlerince yapılan tatbikatta KADES uygulamasının işleyişi ve sonrasındaki... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T07:28+0300
2021-10-13T07:27+0300
yaşam
tbmm
tatbikat
kades
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104022/63/1040226381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94c6f1a74e3523178aabf0318bb4d912.jpg
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu üyeleri, tatbikat kapsamında hazırlanan mizansene göre, kocanın bir parkta buluştuğu eşini ve baldızını tehdit etmesi sonucu mağdur kadının telefonunda bulunan 'Kadına Destek' (KADES) uygulamasındaki butona basması ile olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan koca ve olayın taraflarını ayrı araçlara alarak, polis merkezine götürdü. Olayla ilgili savcının bilgilendirilmesi ve mağdurların ifadelerinin alınması işlemleri de yerinde incelendi. Mağdurun korunması ve olayın adli süreci içeresinde polisin faaliyetlerini inceleyen komisyon üyeleri, emniyet yetkililerinden yürütülen iş ve işlemler ile ilgili detaylı bilgi aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104022/63/1040226381_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d574eff9763b73c1be2b5b33ce15a33f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, tatbikat, kades

Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, KADES tatbikatına katıldı

07:28 13.10.2021
© AA / Zeynep RakipoğluKADES - TEKNOFEST
KADES - TEKNOFEST - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA / Zeynep Rakipoğlu
Abone ol
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu üyeleri, Ankara’da emniyet birimlerince yapılan tatbikatta KADES uygulamasının işleyişi ve sonrasındaki işlemleri izledi.
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu üyeleri, tatbikat kapsamında hazırlanan mizansene göre, kocanın bir parkta buluştuğu eşini ve baldızını tehdit etmesi sonucu mağdur kadının telefonunda bulunan 'Kadına Destek' (KADES) uygulamasındaki butona basması ile olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan koca ve olayın taraflarını ayrı araçlara alarak, polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili savcının bilgilendirilmesi ve mağdurların ifadelerinin alınması işlemleri de yerinde incelendi. Mağdurun korunması ve olayın adli süreci içeresinde polisin faaliyetlerini inceleyen komisyon üyeleri, emniyet yetkililerinden yürütülen iş ve işlemler ile ilgili detaylı bilgi aldı.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:12Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor
08:07İşten çıkarma yasağının kalkmasının ardından, 3 ayda 518 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu
07:55SMO yetkilisinden operasyon açıklaması: Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacak
07:28Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, KADES tatbikatına katıldı
07:24CHP'den Paris İklim Anlaşması raporu: 'Hızla harekete geçilmesi gerekiyor‘
06:53Eski Pentagon yetkilisi: ABD, Çin'e karşı siber savaşı kaybetti
06:49Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve hortum uyarısı
05:48Avustralya’da sıkı tedbirlere rağmen Delta varyantında artış sürüyor
05:15Zonguldak'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmanın terasının çatısı uçtu
05:01Kalibr füzeleriyle donatılan yeni Magadan denizaltısı hizmete girdi
04:32ABD Temsilciler Meclisi'nden borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay
04:14ABD’de 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa: Bacakları farklı beyinler tarafından yönetiliyor
03:58Kolombiya’da paraşütü açılmayan asker metrelerce yüksekten yere çakıldı
03:21Vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu
03:15Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın
03:06Wall Street Journal: ABD'nin Kolombiya Büyükelçiliği çalışanlarında Havana Sendromu görüldü
03:05Ankara'daki kazı çalışmasında insan kemiklerine rastlandı
02:49Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı
02:31Yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
02:115 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti