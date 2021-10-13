https://tr.sputniknews.com/20211013/kadirov-turkiyede-cecen-seytan-bulamadim-1049780400.html

Kadirov: Türkiye'de Çeçen 'şeytan' bulamadım

Kadirov: Türkiye'de Çeçen 'şeytan' bulamadım

Türkiye'de Rusya pasaportlu, Çeçenistan asıllı 6 kişinin gözaltına alınması konusunda açıklama yapan Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Antalya ve... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T13:30+0300

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Türk istihbarat birimlerinin İstanbul ve Ankara'daki iki adrese yaptıkları baskınlar sonucunda, yabancılara yönelik saldırı hazırladıkları ve casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle 6 Rusya vatandaşı gözaltına alınmıştı. Sputnik'e konuşan Türk emniyetinden bir kaynak, gözaltına alınanların Çeçenistan asıllı olduklarını belirtmişti.Konuyla ilgili bir açıklama da Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev ve blog yazarı Hüseyin Gasanov'la Antalya, Kemer ve Belek'i ziyaret eden Çeçen lider Kadirov'dan geldi.Dudayev'in Instagram'dan yayınladığı videoda Kadirov, "Türkiye'de şeytanların olduğunu söylediler. Ben görmüyorum. Burada güzel insanlar var, şeytanlar yok" dedi.Dudayev'in "Görünen o ki şeytanlar kaçmış" demesi üzerine Kadirov, "Kaçmışlar" karşılığını verdi.Dudayev, Antalya, Kemer ve Belek'i gece gündüz karış karış gezdiklerini, daha önce bir şeyler göstereceklerine dair tehditkar ve gülünç açıklamalar yapan Grozniyli 'kabadayılardan' bir tane bile göremediklerini ifade etti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de Rusya pasaportlu 6 kişinin gözaltına alınması konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söylemişti.Peskov, "Dürüst olmak gerekirse, bize hiçbir bilgi verilmedi ve herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Eğer onlar gerçekten Rusya vatandaşlarıysa, muhtemelen diplomatik kanallardan veya başka bir şekilde bilgi alırdık. Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz" demişti.

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