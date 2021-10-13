Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211013/kadirov-turkiyede-cecen-seytan-bulamadim-1049780400.html
Kadirov: Türkiye'de Çeçen 'şeytan' bulamadım
Kadirov: Türkiye'de Çeçen 'şeytan' bulamadım
Türkiye'de Rusya pasaportlu, Çeçenistan asıllı 6 kişinin gözaltına alınması konusunda açıklama yapan Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Antalya ve... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T13:30+0300
2021-10-13T13:47+0300
dünya
rusya
ramzan kadirov
türkiye
çeçen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104203/40/1042034034_0:122:2401:1473_1920x0_80_0_0_cda3cc6543bdeb831095eeaf75829ca5.jpg
Türk istihbarat birimlerinin İstanbul ve Ankara'daki iki adrese yaptıkları baskınlar sonucunda, yabancılara yönelik saldırı hazırladıkları ve casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle 6 Rusya vatandaşı gözaltına alınmıştı. Sputnik'e konuşan Türk emniyetinden bir kaynak, gözaltına alınanların Çeçenistan asıllı olduklarını belirtmişti.Konuyla ilgili bir açıklama da Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev ve blog yazarı Hüseyin Gasanov'la Antalya, Kemer ve Belek'i ziyaret eden Çeçen lider Kadirov'dan geldi.Dudayev'in Instagram'dan yayınladığı videoda Kadirov, "Türkiye'de şeytanların olduğunu söylediler. Ben görmüyorum. Burada güzel insanlar var, şeytanlar yok" dedi.Dudayev'in "Görünen o ki şeytanlar kaçmış" demesi üzerine Kadirov, "Kaçmışlar" karşılığını verdi.Dudayev, Antalya, Kemer ve Belek'i gece gündüz karış karış gezdiklerini, daha önce bir şeyler göstereceklerine dair tehditkar ve gülünç açıklamalar yapan Grozniyli 'kabadayılardan' bir tane bile göremediklerini ifade etti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de Rusya pasaportlu 6 kişinin gözaltına alınması konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söylemişti.Peskov, "Dürüst olmak gerekirse, bize hiçbir bilgi verilmedi ve herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Eğer onlar gerçekten Rusya vatandaşlarıysa, muhtemelen diplomatik kanallardan veya başka bir şekilde bilgi alırdık. Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz" demişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104203/40/1042034034_138:0:2263:1594_1920x0_80_0_0_85661888471326ab7a17dae4c3c98524.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ramzan kadirov, türkiye, çeçen

Kadirov: Türkiye'de Çeçen 'şeytan' bulamadım

13:30 13.10.2021 (güncellendi: 13:47 13.10.2021)
© Sputnik / Sergey Guneev / Fotoğraf bankasına girRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Türkiye'de Rusya pasaportlu, Çeçenistan asıllı 6 kişinin gözaltına alınması konusunda açıklama yapan Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Antalya ve ilçelerine gittiklerini ancak Çeçen 'şeytan' bulamadıklarını söyledi.
Türk istihbarat birimlerinin İstanbul ve Ankara'daki iki adrese yaptıkları baskınlar sonucunda, yabancılara yönelik saldırı hazırladıkları ve casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle 6 Rusya vatandaşı gözaltına alınmıştı. Sputnik'e konuşan Türk emniyetinden bir kaynak, gözaltına alınanların Çeçenistan asıllı olduklarını belirtmişti.

Konuyla ilgili bir açıklama da Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev ve blog yazarı Hüseyin Gasanov'la Antalya, Kemer ve Belek'i ziyaret eden Çeçen lider Kadirov'dan geldi.

Dudayev'in Instagram'dan yayınladığı videoda Kadirov, "Türkiye'de şeytanların olduğunu söylediler. Ben görmüyorum. Burada güzel insanlar var, şeytanlar yok" dedi.

Dudayev'in "Görünen o ki şeytanlar kaçmış" demesi üzerine Kadirov, "Kaçmışlar" karşılığını verdi.

Dudayev, Antalya, Kemer ve Belek'i gece gündüz karış karış gezdiklerini, daha önce bir şeyler göstereceklerine dair tehditkar ve gülünç açıklamalar yapan Grozniyli 'kabadayılardan' bir tane bile göremediklerini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de Rusya pasaportlu 6 kişinin gözaltına alınması konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söylemişti.

Peskov, "Dürüst olmak gerekirse, bize hiçbir bilgi verilmedi ve herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Eğer onlar gerçekten Rusya vatandaşlarıysa, muhtemelen diplomatik kanallardan veya başka bir şekilde bilgi alırdık. Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz" demişti.
005000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:32Oğulcan Çağlayan'dan Rizespor yanıtı: Kalitemden taviz vermeyeceğim
14:30İstanbul'da otel çalışanını darp eden ABD'li turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:19Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda
14:14Prens Charles, 50 yıllık klasik aracının şarap ve peynirle çalıştığını açıkladı
14:13Kaleiçi Festivali'ne Rusya'dan katılım: Sizin ayrı bir yeriniz var
14:10Normal People'ın yazarı Rooney, İsrail'i boykot için İbranice çeviriye izin vermedi
14:06Mesai saatlerinde kendi adına iş yapan işçi kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarıldı
14:04Bakan Karaismailoğlu: Ülkemiz güçlü kara yolu sektörü ile ihracatını sürekli artırmaya devam etti
14:03Dünyanın en yaşlı gergedanı Toby hayatını kaybetti
13:50Bakan Koca'dan Turkovac için '3 bin gönüllü' çağrısı
13:41Mobilyaya ham madde zammı geliyor
13:34TÜGVA Başkanı: 'Bir kere belgeleri içeriden almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor'
13:31Moskova’da Rusya Enerji Haftası başladı
13:30Kadirov: Türkiye'de Çeçen 'şeytan' bulamadım
13:27Hollanda Başbakanı'ndan LGBT+ kral ya da kraliçeye destek: Eşcinsel evlilik yapıp tahtta oturabilir
13:27Çöpe attığı 200 bin TL ikramiyeyi oğlunun dikkatiyle kurtardı
13:23'Ölüm Hesaplayıcı': Sağlıklı yaşam süresini ve yakalanma ihtimali olan hastalıkları tahmin edecek
13:04Bakan Çavuşoğlu: Son yapılan saldırılarda Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var
13:02Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
12:59Ankara'da CHP'li vekillere müdahale