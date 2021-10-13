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https://tr.sputniknews.com/20211013/kalibr-fuzeleriyle-donatilan-yeni-magadan-denizaltisi-hizmete-girdi-1049769736.html
Kalibr füzeleriyle donatılan yeni Magadan denizaltısı hizmete girdi
Kalibr füzeleriyle donatılan yeni Magadan denizaltısı hizmete girdi
Rusya’da, Pasifik Filosu için inşa edilen ve Kalibr seyir füzeleriyle donatılan Magadan adlı dizel-elektrik motorlu denizaltı gerçekleştirilen törenle Rusya... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T05:01+0300
2021-10-13T05:01+0300
savunma
karadeniz filosu
rus denizaltı
kalibr füzesi
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St. Petersburg’da yer alan ve Rusya’nın en eski gemi yapım işletmelerinden biri olan Amirallik Tersaneleri’nde Magadan denizaltısında Rus Donanma bayrağının göndere çekilme töreni düzenlendi.Rusya Donanması Başkan Vekili Mihail Neypokoyev, törende yaptığı konuşmada, “Deniz Kuvvetleri’miz uzun yıllardır tutarlı olarak deniz aracı sayısını artırıyor, birliklerinin savaş yeteneğini geliştiriyor. Bugün de donanmaya yeni bir üye katılıyor, en yeni denizaltı Magadan’ı aramıza alıyoruz. Bu, Pasifik Filosu için Amirallik Tersaneleri’nde inşa edilen üçüncü denizaltı” ifadesini kullandı.Amirallik Tersaneleri CEO’su Aleksanr Buzakov, “Magadan denizaltısının yapımına 1 Kasım 2019 tarihinde başlanmıştı ve iki yıl geçmeden gönderine bayrak çekiyoruz. Bu çok güzel bir tempo ve bu tempo, Pasifik Filosu için diğer denizaltılarının yapımında koruyacağız” diye açıkladı.Buzakov, işletmelerinde inşa edilen diğer denizaltılarının başarıyla Karadeniz Filosu’na da hizmet ettiğini anımsattı.Proje 636 kapsamında üretilen 3. nesil denizaltı olan Magadan, Kalibr tipi seyir füzeleriyle donatıldı. Bu projeden denizaltılar, düşmana yakalanabileceğinin 4 katı mesafeden düşman hedefleri tespit etme yeteneğinden dolayı NATO tarafından ‘kara delik’ kodunu aldı.
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karadeniz filosu, rus denizaltı, kalibr füzesi

Kalibr füzeleriyle donatılan yeni Magadan denizaltısı hizmete girdi

05:01 13.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemileri, Kırım'daki tatbikatların ardından üslerine döndü
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemileri, Kırım'daki tatbikatların ardından üslerine döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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Rusya’da, Pasifik Filosu için inşa edilen ve Kalibr seyir füzeleriyle donatılan Magadan adlı dizel-elektrik motorlu denizaltı gerçekleştirilen törenle Rusya Donanması’na teslim edildi.
St. Petersburg’da yer alan ve Rusya’nın en eski gemi yapım işletmelerinden biri olan Amirallik Tersaneleri’nde Magadan denizaltısında Rus Donanma bayrağının göndere çekilme töreni düzenlendi.
Rusya Donanması Başkan Vekili Mihail Neypokoyev, törende yaptığı konuşmada, “Deniz Kuvvetleri’miz uzun yıllardır tutarlı olarak deniz aracı sayısını artırıyor, birliklerinin savaş yeteneğini geliştiriyor. Bugün de donanmaya yeni bir üye katılıyor, en yeni denizaltı Magadan’ı aramıza alıyoruz. Bu, Pasifik Filosu için Amirallik Tersaneleri’nde inşa edilen üçüncü denizaltı” ifadesini kullandı.
Amirallik Tersaneleri CEO’su Aleksanr Buzakov, “Magadan denizaltısının yapımına 1 Kasım 2019 tarihinde başlanmıştı ve iki yıl geçmeden gönderine bayrak çekiyoruz. Bu çok güzel bir tempo ve bu tempo, Pasifik Filosu için diğer denizaltılarının yapımında koruyacağız” diye açıkladı.
Buzakov, işletmelerinde inşa edilen diğer denizaltılarının başarıyla Karadeniz Filosu’na da hizmet ettiğini anımsattı.
Proje 636 kapsamında üretilen 3. nesil denizaltı olan Magadan, Kalibr tipi seyir füzeleriyle donatıldı. Bu projeden denizaltılar, düşmana yakalanabileceğinin 4 katı mesafeden düşman hedefleri tespit etme yeteneğinden dolayı NATO tarafından ‘kara delik’ kodunu aldı.
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