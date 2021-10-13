https://tr.sputniknews.com/20211013/kapikule-sinir-kapisinda-yangin-1049768943.html

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın

Kapıkule Sınır Kapısı istikametine giden TIR'da yangın çıktı. Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

trafik

romanya

yangın

tir

kapıkule sınır kapısı

kapıkule

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Romanya vatandaşı Anes Echo yönetimindeki alüminyum ve köpük yüklü TIR'ın dorsesinde Kapıkule'ye yaklaşık 6 kilometre kala, Eskikadın köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alevler yükseldi.TIR sürücüsü ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle TIR'ın tamamına yayılmadan söndürüldü.Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda trafik yaklaşık bir saat süreyle aksarken 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Söndürme ve soğutma çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

türkiye

romanya

kapıkule

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trafik, romanya, yangın, tir, kapıkule sınır kapısı, kapıkule