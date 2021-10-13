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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın
Kapıkule Sınır Kapısı istikametine giden TIR'da yangın çıktı. Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T03:15+0300
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türkiye
trafik
romanya
yangın
tir
kapıkule sınır kapısı
kapıkule
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Romanya vatandaşı Anes Echo yönetimindeki alüminyum ve köpük yüklü TIR'ın dorsesinde Kapıkule'ye yaklaşık 6 kilometre kala, Eskikadın köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alevler yükseldi.TIR sürücüsü ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle TIR'ın tamamına yayılmadan söndürüldü.Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda trafik yaklaşık bir saat süreyle aksarken 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Söndürme ve soğutma çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.
türkiye
romanya
kapıkule
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trafik, romanya, yangın, tir, kapıkule sınır kapısı, kapıkule

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın

03:15 13.10.2021
© AAYurt dışına çıkış için Kapıkule Sınır Kapısına giden tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Yurt dışına çıkış için Kapıkule Sınır Kapısına giden tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA
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Kapıkule Sınır Kapısı istikametine giden TIR'da yangın çıktı. Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Romanya vatandaşı Anes Echo yönetimindeki alüminyum ve köpük yüklü TIR'ın dorsesinde Kapıkule'ye yaklaşık 6 kilometre kala, Eskikadın köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alevler yükseldi.
TIR sürücüsü ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle TIR'ın tamamına yayılmadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda trafik yaklaşık bir saat süreyle aksarken 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Söndürme ve soğutma çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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