Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu’na geçmişte yapılan saldırı, hafife alınabilir bir saldırı değildi

Haftalık basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet kaygım var' açıklamaları da vardı.Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıları hatırlatan ve 'hafife alınır yanının olmadığı'nı dile getiren Karamollaoğlu, "Bazı noktalarda da maalesef yetkililer tarafından ‘Daha bu ne ki, bunun arkası var’ denildi. Bu ne manaya geliyor? Biz bunu kışkırtacağız manasına geliyor. ‘Bu kendiliğinden olur’ manasına gelmez. Her türlü tedbiri alır, ‘Bundan sonra böyle bir şeyin olmasına izin vermeyiz’ der. Devlet adamlığı bunu gerektirir" diye konuştu.Karamollaoğlu doların yükselmesiyle birlikte asgari ücrette kayıp olduğunu da belirterek, "Ocak 2021’de dolar 7 lira 35 kuruşmuş, asgari ücret ise 2 bin 825 liraymış. Yani 384,3 dolar. Ekim 2021’de ortalama dolar kuru 8.90’a çıkmış. Dolar olarak bunun karşılığı 317,4 dolar olmuş; 384’ten 317’ye düşmüş. Yani asgari ücret, yıl başından bu yana 64 dolar azalmış" dedi.Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Siyasi cinayet kaygım var" açıklamasına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmişte bir cenaze namazı esnasında yapılan saldırı, hafife alınabilir bir saldırı değildi" açıklamasında bulundu.
Haftalık basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet kaygım var' açıklamaları da vardı.
Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıları hatırlatan ve 'hafife alınır yanının olmadığı'nı dile getiren Karamollaoğlu, "Bazı noktalarda da maalesef yetkililer tarafından ‘Daha bu ne ki, bunun arkası var’ denildi. Bu ne manaya geliyor? Biz bunu kışkırtacağız manasına geliyor. ‘Bu kendiliğinden olur’ manasına gelmez. Her türlü tedbiri alır, ‘Bundan sonra böyle bir şeyin olmasına izin vermeyiz’ der. Devlet adamlığı bunu gerektirir" diye konuştu.
Karamollaoğlu doların yükselmesiyle birlikte asgari ücrette kayıp olduğunu da belirterek, "Ocak 2021’de dolar 7 lira 35 kuruşmuş, asgari ücret ise 2 bin 825 liraymış. Yani 384,3 dolar. Ekim 2021’de ortalama dolar kuru 8.90’a çıkmış. Dolar olarak bunun karşılığı 317,4 dolar olmuş; 384’ten 317’ye düşmüş. Yani asgari ücret, yıl başından bu yana 64 dolar azalmış" dedi.
Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir insanın aldığı ücret, o insanın masraflarını mutlaka rahatlıkla karşılayabilmeli. Bunun iki tane seviyesi var; biri açlık sınırı, birisi de yoksulluk sınırı. Esas olan yoksulluk sınırıdır. Bundan dolayı da mutlaka, ülkemizde yaşayan herkesin asgari yoksulluk sınırı kadar ücret almasını temin etme noktasına gelene kadar gayret göstermek mecburiyetindeyiz. Ama bugün iktidarın gündeminde böyle bir şey yok. Bunu beceremeyenlerin hakikaten burada kalmamaları icap eder. Siz 19 yıl iktidarda kalacaksınız, bu konuda bir santim ileri gitmeyeceksiniz. Biz, bunun için Saadet Partisi olarak her yıl asgari ücretin reel manada en az yüzde 5, 7, 10; iktidarın becerisine, iktidarın anlayışına göre artırılması gerektiğine inanıyoruz. Enflasyon yüzde 50 iken sen yüzde 20 verdiysen hiçbir şey vermedin, vatandaşı yüzde 30 daha fakirleştirdin demektir.