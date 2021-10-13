Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu’na geçmişte yapılan saldırı, hafife alınabilir bir saldırı değildi

"Bir insanın aldığı ücret, o insanın masraflarını mutlaka rahatlıkla karşılayabilmeli. Bunun iki tane seviyesi var; biri açlık sınırı, birisi de yoksulluk sınırı. Esas olan yoksulluk sınırıdır. Bundan dolayı da mutlaka, ülkemizde yaşayan herkesin asgari yoksulluk sınırı kadar ücret almasını temin etme noktasına gelene kadar gayret göstermek mecburiyetindeyiz. Ama bugün iktidarın gündeminde böyle bir şey yok. Bunu beceremeyenlerin hakikaten burada kalmamaları icap eder. Siz 19 yıl iktidarda kalacaksınız, bu konuda bir santim ileri gitmeyeceksiniz. Biz, bunun için Saadet Partisi olarak her yıl asgari ücretin reel manada en az yüzde 5, 7, 10; iktidarın becerisine, iktidarın anlayışına göre artırılması gerektiğine inanıyoruz. Enflasyon yüzde 50 iken sen yüzde 20 verdiysen hiçbir şey vermedin, vatandaşı yüzde 30 daha fakirleştirdin demektir.