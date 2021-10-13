https://tr.sputniknews.com/20211013/kargomu-niye-gec-getirdin-kavgasi-1049776166.html

'Kargomu niye geç getirdin?' kavgası

'Kargomu niye geç getirdin?' kavgası

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda kargosunun geç geldiğini iddia eden müşteri ile kargo şirketi çalışanı arasında kavga çıktı. Tekme ve... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T11:45+0300

2021-10-13T11:45+0300

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yaşam

istanbul

türkiye

kargo

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Kargocu ile müşteri arasındaki kavga, İstanbul'da Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kargo şirketi çalışanı otogar içerisindeki müşterilerine kargolarını dağıtıyordu. Müşterilerden biri kargo şirketi çalışanına kargosunun geç geldiğini söyledi. Başlayan sözlü tartışma kısa sürede yumruk ve tekmelerin atıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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istanbul, türkiye, kargo