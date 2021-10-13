Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211013/kargomu-niye-gec-getirdin-kavgasi-1049776166.html
'Kargomu niye geç getirdin?' kavgası
'Kargomu niye geç getirdin?' kavgası
İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda kargosunun geç geldiğini iddia eden müşteri ile kargo şirketi çalışanı arasında kavga çıktı. Tekme ve... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T11:45+0300
2021-10-13T11:45+0300
yaşam
istanbul
türkiye
kargo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049776137_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_4d4b843b40ef94ff625ea4b8b328763a.jpg
Kargocu ile müşteri arasındaki kavga, İstanbul'da Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kargo şirketi çalışanı otogar içerisindeki müşterilerine kargolarını dağıtıyordu. Müşterilerden biri kargo şirketi çalışanına kargosunun geç geldiğini söyledi. Başlayan sözlü tartışma kısa sürede yumruk ve tekmelerin atıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049776137_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_5c559ce6565c302facb574afb1f965b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, kargo

'Kargomu niye geç getirdin?' kavgası

11:45 13.10.2021
© İHA15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda müşteri ile kargocu kavgası kamerada
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda müşteri ile kargocu kavgası kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© İHA
Abone ol
İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda kargosunun geç geldiğini iddia eden müşteri ile kargo şirketi çalışanı arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kargocu ile müşteri arasındaki kavga, İstanbul'da Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, kargo şirketi çalışanı otogar içerisindeki müşterilerine kargolarını dağıtıyordu. Müşterilerden biri kargo şirketi çalışanına kargosunun geç geldiğini söyledi.
Başlayan sözlü tartışma kısa sürede yumruk ve tekmelerin atıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
010000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce