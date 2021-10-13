https://tr.sputniknews.com/20211013/karikaturist-selcuk-erdemden-nft-koleksiyonu-toplamda-9999-adet-1049784268.html

Karikatürist Selçuk Erdem'den NFT koleksiyonu: Toplamda 9999 adet

Karikatürist Selçuk Erdem'den NFT koleksiyonu: Toplamda 9999 adet

Ünlü karikatürist Selçuk Erdem'in kutup ayısı çizimlerinden oluşan 'Fluffy Polar Bears' isimli NFT koleksiyonu satışa çıkıyor. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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selçuk erdem

ekonomi

satış

nft

karikatürist

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Bir süredir kendisine ait bir NFT koleksiyonu üzerinde çalışan Selçuk Erdem, kutup ayılarından oluşan seriyi satışa sunmaya hazırlanıyor.T24'ün aktardığına göre, Selçuk Erdem’in kutup ayılarını temel aldığı karikatür serisi NFT şeklinde satışa sunulacak. Fluffy Polar Bears (pofuduk/yumuşak kutup ayıları) sitesinde 25 Ekim itibariyle ön satışa çıkacak olan koleksiyon gece saatlerinde de ana satışa başlayacak.Koleksiyonda 99 adet NFT, ünlü karikatürist tarafından elle çizildi. Toplamda ise 9999 adet NFT yer alacak. Koleksiyonun 250 binden fazla muhtemel kombinasyonunun olduğu ifade ediliyor.

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selçuk erdem, satış, nft, karikatürist