https://tr.sputniknews.com/20211013/kemerde-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1049772031.html

Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T09:31+0300

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yaşam

antalya

yangın

kemer

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Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 4 helikopter, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.Günün aydınlanmasıyla birlikte 4 helikopter, yangının söndürmek için havadan yoğun müdahaleye başladı.Ekipler, sarp ve kayalık alandaki yangının kontrol altına almaya çalışıyor.

antalya

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antalya, yangın, kemer