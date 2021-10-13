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Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T09:31+0300
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yaşam
antalya
yangın
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Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 4 helikopter, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.Günün aydınlanmasıyla birlikte 4 helikopter, yangının söndürmek için havadan yoğun müdahaleye başladı.Ekipler, sarp ve kayalık alandaki yangının kontrol altına almaya çalışıyor.
antalya
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antalya, yangın, kemer

Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

09:31 13.10.2021
© İHAAntalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© İHA
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Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 4 helikopter, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.
Günün aydınlanmasıyla birlikte 4 helikopter, yangının söndürmek için havadan yoğun müdahaleye başladı.
Ekipler, sarp ve kayalık alandaki yangının kontrol altına almaya çalışıyor.
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