https://tr.sputniknews.com/20211013/kilicdaroglundan-ahmet-turke-gecmis-olsun-telefonu-1049798537.html

Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T21:43+0300

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kemal kılıçdaroğlu

ahmet türk

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk'ü telefonla aradı.Kılıçdaroğlu, Türk'e geçmiş olsun dileklerini iletti.Ahmet Türk, iki gün önce ameliyat geçirmişti. Türk, geçirdiği operasyonu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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kemal kılıçdaroğlu, ahmet türk