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https://tr.sputniknews.com/20211013/kilicdaroglundan-ahmet-turke-gecmis-olsun-telefonu-1049798537.html
Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T21:43+0300
2021-10-13T21:43+0300
2021-10-13T21:43+0300
kemal kılıçdaroğlu
ahmet türk
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk'ü telefonla aradı.Kılıçdaroğlu, Türk'e geçmiş olsun dileklerini iletti.Ahmet Türk, iki gün önce ameliyat geçirmişti. Türk, geçirdiği operasyonu sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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kemal kılıçdaroğlu, ahmet türk
Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk'ü telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, Türk'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ahmet Türk, iki gün önce ameliyat geçirmişti. Türk, geçirdiği operasyonu sosyal medya hesabından duyurmuştu.