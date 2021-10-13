https://tr.sputniknews.com/20211013/kolombiyada-parasutu-acilmayan-asker-metrelerce-yuksekten-yere-cakildi-1049769207.html

Kolombiya’da paraşütü açılmayan asker metrelerce yüksekten yere çakıldı

Kolombiya’da paraşütü açılmayan asker metrelerce yüksekten yere çakıldı

Kolombiya’da eğitim sırasında helikopterden atlayan askerin paraşütü açılmazken, yere çakılan askerin kazadan sağ kurtulduğu aktarıldı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T03:58+0300

2021-10-13T03:58+0300

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paraşüt

paraşüt kazası

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Kolombiya’nın Tolima eyaletinde yer alan Melgar'da bulunan Askeri Paraşütle Atlama Okulu'ndaki eğitim sırasında helikopterden atlayan Luis Alfonso Garces Vila isimli asker, paraşütü açılmayınca metrelerce yüksekten yere çakıldı.Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan eğitim kazasının ardından Luis’in, Tolemaida Hava Üssü'ne 45 dakika uzaklıktaki Girardot'taki bir sağlık merkezine ardından başkent Bogota’daki askeri hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Kolombiya basınında yer alan haberlerde, Luis’in kazadan sağ kurtulduğu, sağ bacağının kırıldığı ve vücudunun bazı bölgelerinde ezilme meydana geldiği ifade edildi. Haberlerde ayrıca, Luis’in yere çakılmadan önce yedek paraşütünü açtığı ve bu sayede hayatta kaldığı öne sürüldü. Ordu tarafından ise, paraşütün neden açılmadığı konusunda bir iç soruşturma başlatıldığı bildirildi. Luis’in yere çakıldığı anlar ise bölgedeki askerler tarafından kaydedildi.

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kolombiya, asker, paraşüt, paraşüt kazası