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Konyaaltı'nda düşen yıldırım yangın çıkardı
Konyaaltı'nda düşen yıldırım yangın çıkardı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tülek mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T00:10+0300
2021-10-13T00:10+0300
2021-10-13T00:42+0300
türkiye
antalya
yangın
yıldırım
konyaaltı
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Konyaatı ilçesi Üçoluk Mahallesi Tülek mevkiinde, akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangına hava kararıncaya kadar 2 helikopterle müdahale edildi. Kızılçam ormanlarının yoğun olduğu bölgeye bir süre önce yer ekiplerinin ulaşıp, müdahaleye başladığı öğrenildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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antalya, yangın, yıldırım, konyaaltı
Konyaaltı'nda düşen yıldırım yangın çıkardı 00:10 13.10.2021 (güncellendi: 00:42 13.10.2021)
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tülek mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Konyaatı ilçesi Üçoluk Mahallesi Tülek mevkiinde, akşam saatlerinde
yıldırım düşmesi sonucu
ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı.
Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangına hava kararıncaya kadar 2 helikopterle müdahale edildi.
Kızılçam
ormanlarının yoğun olduğu bölgeye bir süre önce yer ekiplerinin ulaşıp,
müdahaleye başladığı
öğrenildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.