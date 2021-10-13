https://tr.sputniknews.com/20211013/konyaaltinda-dusen-yildirim-yangin-cikardi-1049765851.html

Konyaaltı'nda düşen yıldırım yangın çıkardı

Konyaaltı'nda düşen yıldırım yangın çıkardı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tülek mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

antalya

yangın

yıldırım

konyaaltı

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Konyaatı ilçesi Üçoluk Mahallesi Tülek mevkiinde, akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangına hava kararıncaya kadar 2 helikopterle müdahale edildi. Kızılçam ormanlarının yoğun olduğu bölgeye bir süre önce yer ekiplerinin ulaşıp, müdahaleye başladığı öğrenildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

türkiye

antalya

konyaaltı

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antalya, yangın, yıldırım, konyaaltı