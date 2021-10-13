https://tr.sputniknews.com/20211013/koronavirus-bilim-kurulu-uyesi-akin-hastalik-genc-yas-grubuna-dogru-kaymis-durumda-1049782295.html

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Koronavirüs'te genç yaş grubunun aşı olma konusunda ihmalkâr davrandığını söyledi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T14:19+0300

2021-10-13T14:19+0300

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koronavirüs

türkiye

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türkiye’de kovid-19 salgını

turkovac

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Prof. Dr. Akın, "Dolayısıyla hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda. Şu anda aşı olanlar aşıyla korundukları için bu kişiler hastalıktan etkilenmiyorlar belki; ama aşı olmayan grup ki bunlar özellikle 18-35 yaş grubuna yerleşmiş durumda. Genç yaş grubu 'bana bir şey olmaz' diyerek aşı olmuyor; ama enfekte oluyor" dedi.Akın, "Giderek sağlık kurumlarının yükü artacak. Buna bağlı olarak grip enfeksiyonuna bağlı yatışlar da oluyor. Hastanelere yatan sayısı da bu nedenle fazla olacak. Kapasite sınırları zorlayacak. Hatta şu anda bile sınırlarını zorlayan yerler olduğunu duyuyorum" diye konuştu.Akın şu ifadeleri kullandı:"Aşıyla hastalıktan korunanlar olduğu kadar daha genç yaş grup aşı olma konusunda ihmalkar ya da tereddütkâr davranıyor. Dolayısıyla hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda. Eskiden bu grupta hastalık daha az gözüküyordu? Çünkü yaşlılarda daha fazla görünüyordu, bunlar hemen çok yakın bir zamanda hastaneye yatıyordu. Şu anda aşı olanlar aşıyla korundukları için bu kişiler hastalıktan etkilenmiyorlar belki; ama aşı olmayan grup ki bunlar özellikle 18-35 yaş grubuna yerleşmiş durumda. Bu grup enfekte oluyor. Bu grup enfekte olduğunda aşıyla korunan kişilerin eğer yeterli koruması yoksa bunları da bulaştırmaya başlıyor. Toplumda bir kısır döngü var. Genç yaş grubu ‘bana bir şey olmaz’ diyerek aşı olmuyor; ama enfekte oluyorlar. Zaman zaman basit semptomlar da gözükebiliyor. Bunlar ailelerine ya da arkadaş gruplarına gittiklerinde arkadaşlarına ya da ailelerine bulaştırıyorlar."

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türkiye, virüs, aşı, salgın, genç, pandemi, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, turkovac