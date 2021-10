https://tr.sputniknews.com/20211013/league-of-legends-genel-sohbeti-kapatiyor-kufur-sayilarini-inceleyip-tekrar-degerlendirecegiz-1049777666.html

League of Legends 'genel sohbeti' kapatıyor: 'Küfür sayılarını inceleyip tekrar değerlendireceğiz'

Riot Games yaptığı açıklamada LoL'de genel sohbetteki kötü tavrı engellemek için tüm maçlarda bu özelliğin kapatılacağını duyurdu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

Riot Games'in League of Legends (LoL) oyun direktörü Andrei van Doorn'un Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre LoL maçlarında son zamanlarda çok büyük bir problem haline gelen oyuncuların birbirlerine karşı genel sohbetteki kötü tavrı sebebi ile bu özellik devre dışı kalacak.NTV'nin aktardığına göre, takım içi sohbet aktif olmaya devam edecekken genel sohbeti kapatarak kullanıcı deneyimlerini ölçeceklerini belirten van Doorn, insanların bu gelişmeden sonraki tecrübeleri hakkındaki yorumlarına göre genel sohbeti tekrar aktif etmeyi düşünebileceklerini söyledi.'Devre dışı bırakılan tek özellik olacak'League of Legends da yayımladığı açıklamada şunlara yer verdi:"2021'de davranış sistemleri konusundaki odağımızın çoğu AFK kalma ve bilerek besleme gibi oynanış tabanlı davranışlarda olsa da bu yıl küfür ve hakaretin de giderek büyüyen bir sorun haline geldiği yönünde geribildirimlerinizi duyduk. Bu sorunu çözmek için LoL ve Riot seviyesinde kademeli değişiklikler üzerinde çalışıyoruz. Yakında göreceğiniz bir direkt değişiklik 11.21 Yaması'nda; eşleştirmeli sıralarda genel sohbeti devre dışı bırakıyoruz.Genel sohbet takımlar arasında eğlenceli sosyal etkileşimler ve tatlı atışmalara sahne olabilse de şu an olumsuz etkileşimler olumlu etkileşimlerden daha fazla. Bu değişikliğin etkilerini küfür/hakaret ve ceza sayıları üzerinden inceleyeceğiz ve doğrudan sizden alınan geribildirimlerle ve anketlerle yorumlayacağız.Devre dışı bırakılan tek özellik genel sohbet olacak. Rakipleriniz hâlâ ifadelerinizi ve şampiyon ustalığı ifadelerinizi duyabilecek ve görebilecek (sessize alınmadıysa), tabii arka arkaya sıraladığınız CTRL+1/2/3/4 komutlarını da. Oyun sonu ekranındaki sohbet iki takım arasında olmaya devam edecek. Takım arkadaşları takım sohbetinde birbirleriyle plan yapmaya devam edebilecek.Bu son maddeden bahsetmişken, küfür ve hakaretlerin takım sohbetinde de boy gösterdiğinin farkındayız ve genel sohbeti devre dışı bırakmanın bu sözlü sataşmaların tamamen önüne geçmeyeceğini biliyoruz. Ama takım sohbeti takımların kendi içinde uyumlu çalışmasında önemli bir yere sahip, dolayısıyla sağlayabileceği değer de çok daha fazla; bazı olumsuz deneyimlere sahne olabilse de...Koridorunuzdaki rakibin kostümünü övmek ya da onu Baron çukurunda dans partisine davet etmek isteyenleriniz için kötü bir değişiklik olduğunun farkındayız. Ama genel sohbetin oyunlarınızda sebep olduğu olumsuz durumları engellemek ve azaltmak için bunun değecek bir eylem olduğuna inanıyoruz.

