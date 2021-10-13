Londra polisinden sürücülere uyarı: O levha Squid Game'e götürmüyor

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Kore dizisi Squid Game'e dair bir gönderme bu kez Londra'nın Thames Valley bölgesindeki otobanda belirdi.Tabela, tam olarak Berkshire ilçesinin Slough kasabası yakınındaki bir kavşakta ortaya çıktı.Daily Mail'de yer alan habere göre otobanda, Squid Game dizisinde işçileri temsil eden daire, askerleri temsil eden üçgen ve yöneticileri temsil eden kare sembollerinin yer aldığı bir yol tabelası görüldü.Thames Valley polisi, tabelayı kendilerinin yerleştirmediğini açıkladı.Polis, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkese iyi akşamlar, 5 no'lu M4 kavşağındaki bu tabelayı takip etmenin sizi popüler Netflix dizisi Squid Game'e götürmeyeceğini teyit edebiliriz. Bu, sadece yol çalışmaları sırasında sapakların olduğu istikametleri gösteriyor" ifadelerine yer verildi.Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, 1 ay önce yayınlanmasından bu yana dünya çapında 100 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Güney Kore yapımı Squid Game dizisine gönderme yapan bir yol tabelası dikkati geçti.
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Kore dizisi Squid Game'e dair bir gönderme bu kez Londra'nın Thames Valley bölgesindeki otobanda belirdi.
Tabela, tam olarak Berkshire ilçesinin Slough kasabası yakınındaki bir kavşakta ortaya çıktı.
Daily Mail'de yer alan habere göre otobanda, Squid Game dizisinde işçileri temsil eden daire, askerleri temsil eden üçgen ve yöneticileri temsil eden kare sembollerinin yer aldığı bir yol tabelası görüldü.
Thames Valley polisi, tabelayı kendilerinin yerleştirmediğini açıkladı.
Polis, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkese iyi akşamlar, 5 no'lu M4 kavşağındaki bu tabelayı takip etmenin sizi popüler Netflix dizisi Squid Game'e götürmeyeceğini teyit edebiliriz. Bu, sadece yol çalışmaları sırasında sapakların olduğu istikametleri gösteriyor" ifadelerine yer verildi.
Evening all,
So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame