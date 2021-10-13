https://tr.sputniknews.com/20211013/londra-polisinden-squid-game-gondermesi-1049783115.html

Londra polisinden sürücülere uyarı: O levha Squid Game'e götürmüyor

Londra polisinden sürücülere uyarı: O levha Squid Game'e götürmüyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Güney Kore yapımı Squid Game dizisine gönderme yapan bir yol tabelası dikkati geçti. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T14:48+0300

2021-10-13T14:48+0300

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yaşam

londra

polis

tabela

dizi

squid game

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Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Kore dizisi Squid Game'e dair bir gönderme bu kez Londra'nın Thames Valley bölgesindeki otobanda belirdi.Tabela, tam olarak Berkshire ilçesinin Slough kasabası yakınındaki bir kavşakta ortaya çıktı.Daily Mail'de yer alan habere göre otobanda, Squid Game dizisinde işçileri temsil eden daire, askerleri temsil eden üçgen ve yöneticileri temsil eden kare sembollerinin yer aldığı bir yol tabelası görüldü.Thames Valley polisi, tabelayı kendilerinin yerleştirmediğini açıkladı.Polis, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkese iyi akşamlar, 5 no'lu M4 kavşağındaki bu tabelayı takip etmenin sizi popüler Netflix dizisi Squid Game'e götürmeyeceğini teyit edebiliriz. Bu, sadece yol çalışmaları sırasında sapakların olduğu istikametleri gösteriyor" ifadelerine yer verildi.Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, 1 ay önce yayınlanmasından bu yana dünya çapında 100 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

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londra, polis, tabela, dizi, squid game