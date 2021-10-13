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Londra polisinden sürücülere uyarı: O levha Squid Game'e götürmüyor
Londra polisinden sürücülere uyarı: O levha Squid Game'e götürmüyor
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Güney Kore yapımı Squid Game dizisine gönderme yapan bir yol tabelası dikkati geçti. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T14:48+0300
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yaşam
londra
polis
tabela
dizi
squid game
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Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Kore dizisi Squid Game'e dair bir gönderme bu kez Londra'nın Thames Valley bölgesindeki otobanda belirdi.Tabela, tam olarak Berkshire ilçesinin Slough kasabası yakınındaki bir kavşakta ortaya çıktı.Daily Mail'de yer alan habere göre otobanda, Squid Game dizisinde işçileri temsil eden daire, askerleri temsil eden üçgen ve yöneticileri temsil eden kare sembollerinin yer aldığı bir yol tabelası görüldü.Thames Valley polisi, tabelayı kendilerinin yerleştirmediğini açıkladı.Polis, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkese iyi akşamlar, 5 no'lu M4 kavşağındaki bu tabelayı takip etmenin sizi popüler Netflix dizisi Squid Game'e götürmeyeceğini teyit edebiliriz. Bu, sadece yol çalışmaları sırasında sapakların olduğu istikametleri gösteriyor" ifadelerine yer verildi.Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, 1 ay önce yayınlanmasından bu yana dünya çapında 100 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.
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londra, polis, tabela, dizi, squid game

Londra polisinden sürücülere uyarı: O levha Squid Game'e götürmüyor

14:48 13.10.2021 (güncellendi: 14:57 13.10.2021)
© AFP 2021Squid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AFP 2021
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, Güney Kore yapımı Squid Game dizisine gönderme yapan bir yol tabelası dikkati geçti.
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Kore dizisi Squid Game'e dair bir gönderme bu kez Londra'nın Thames Valley bölgesindeki otobanda belirdi.
Tabela, tam olarak Berkshire ilçesinin Slough kasabası yakınındaki bir kavşakta ortaya çıktı.
Daily Mail'de yer alan habere göre otobanda, Squid Game dizisinde işçileri temsil eden daire, askerleri temsil eden üçgen ve yöneticileri temsil eden kare sembollerinin yer aldığı bir yol tabelası görüldü.
Thames Valley polisi, tabelayı kendilerinin yerleştirmediğini açıkladı.
Polis, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkese iyi akşamlar, 5 no'lu M4 kavşağındaki bu tabelayı takip etmenin sizi popüler Netflix dizisi Squid Game'e götürmeyeceğini teyit edebiliriz. Bu, sadece yol çalışmaları sırasında sapakların olduğu istikametleri gösteriyor" ifadelerine yer verildi.
Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, 1 ay önce yayınlanmasından bu yana dünya çapında 100 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.
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