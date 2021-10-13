Mansur Yavaş duyurdu: Öğrenciler için kiralık ev portalı oluşturuldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere evlerini kiralamak isteyen vatandaşları ile öğrencileri buluşturacak bir ev arama portalı oluşturduklarını açıkladı.Portalı sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, şu ifadeleri kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya üniversiteye okumaya gelen öğrenciler için kiralık ev arama portalı oluşturdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere evlerini kiralamak isteyen vatandaşları ile öğrencileri buluşturacak bir ev arama portalı oluşturduklarını açıkladı.
Portalı sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, şu ifadeleri kullandı.
Ankara'da öğrencilik bir başkadır. Gençlerimizin üniversite hayatını tüm güzellikleriyle yaşaması için çalışıyoruz. http://ogrencievi.ankara.bel.tr üzerinden evini kiraya vermek isteyen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizi doğrudan buluşturuyoruz. Başkent hepimizin yuvası.
Ankara'da öğrencilik bir başkadır. Gençlerimizin üniversite hayatını tüm güzellikleriyle yaşaması için çalışıyoruz.https://t.co/70cmjW1wir üzerinden evini kiraya vermek isteyen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizi doğrudan buluşturuyoruz.