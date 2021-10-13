Mansur Yavaş duyurdu: Öğrenciler için kiralık ev portalı oluşturuldu

Ankara'da öğrencilik bir başkadır. Gençlerimizin üniversite hayatını tüm güzellikleriyle yaşaması için çalışıyoruz.https://t.co/70cmjW1wir üzerinden evini kiraya vermek isteyen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizi doğrudan buluşturuyoruz.



Başkent hepimizin yuvası. 😊 pic.twitter.com/bMnBarBHcu