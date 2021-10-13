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Mansur Yavaş duyurdu: Öğrenciler için kiralık ev portalı oluşturuldu
Mansur Yavaş duyurdu: Öğrenciler için kiralık ev portalı oluşturuldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya üniversiteye okumaya gelen öğrenciler için kiralık ev arama portalı oluşturdu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
mansur yavaş
ev
öğrenci
kiralık ev
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere evlerini kiralamak isteyen vatandaşları ile öğrencileri buluşturacak bir ev arama portalı oluşturduklarını açıkladı.Portalı sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, şu ifadeleri kullandı.
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mansur yavaş, ev, öğrenci, kiralık ev

Mansur Yavaş duyurdu: Öğrenciler için kiralık ev portalı oluşturuldu

01:19 13.10.2021
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya üniversiteye okumaya gelen öğrenciler için kiralık ev arama portalı oluşturdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere evlerini kiralamak isteyen vatandaşları ile öğrencileri buluşturacak bir ev arama portalı oluşturduklarını açıkladı.
Portalı sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, şu ifadeleri kullandı.
Ankara'da öğrencilik bir başkadır. Gençlerimizin üniversite hayatını tüm güzellikleriyle yaşaması için çalışıyoruz. http://ogrencievi.ankara.bel.tr üzerinden evini kiraya vermek isteyen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizi doğrudan buluşturuyoruz. Başkent hepimizin yuvası.
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