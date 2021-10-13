https://tr.sputniknews.com/20211013/markette-alisveris-yaparken-bir-alt-kata-dustu-1049783299.html

Markette alışveriş yaparken bir alt kata düştü

Markette alışveriş yaparken bir alt kata düştü

Bodrum'da 3 ay önce yaşanan olayda, alışveriş yapmak için girdiği markette reyonun yanındaki asansör boşluğundan bir alt kata düşen avukat Aygil Kuruloğlu'nun... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T14:52+0300

2021-10-13T14:52+0300

2021-10-13T15:31+0300

market

bodrum

kaza

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049783273_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_7efb96ea8d2f84e01c8b8c4be0510504.jpg

Öğleden sonra Bodrum Yalıkavak'ta meydana gelen olayda, marketten alışveriş yapan 30 yaşındaki avukat Aygil Kuruloğlu, reyondaki peynirlere uzandı.Kuruloğlu, reyonun yakınındaki açık tutulan asansör boşluğundan bir kat alttaki depoya düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Kuruloğlu'nun ayağı kırıldı. Tedavisi süren Kuruloğlu, Yalıkavak Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kadının düştüğü anlar kameralara yansıdı.Başından geçenleri anlatan avukat Kuruloğlu, "Yaklaşık 3 buçuk 4 metre gibi bir yükseklikten aşağı düştüm. Alt kat depo, ürünleri bu platformdan aşağı indirmişler ve sonrasında yukarı çıkartmamışlar. Market reyonun orta yerinde bir açıklık. Etrafında hiçbir güvenlik önlemi yok. Bir uyaran yok, etrafı sarılmamış, hiçbir önlem yok. Boşluğa düştüm neye uğradığımı şaşırdım. Ayak kemiklerim kırıldı. Şans eseri diyorum ki, çok daha kötüsü olabilirdi. Kötü bir şekilde düşüp başım, boynum kırılabilirdi. Doktorlarımla görüştüğümde de bunu söylediler. Büyük bir şansla hayatta kaldığımdan bahsedildi. Akıl almaz bir ihmal, akıl almaz bir sorumsuzluk. Orada ben değil bebek olabilirdi. Bir buçuk yaşında kızım var, kucağımda olabilir, beraber düşebiliriz. Yani olabileceklerin boyutunu tarif etmem mümkün değil" dedi.

bodrum

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

market, bodrum, kaza