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https://tr.sputniknews.com/20211013/markette-alisveris-yaparken-bir-alt-kata-dustu-1049783299.html
Markette alışveriş yaparken bir alt kata düştü
Markette alışveriş yaparken bir alt kata düştü
Bodrum'da 3 ay önce yaşanan olayda, alışveriş yapmak için girdiği markette reyonun yanındaki asansör boşluğundan bir alt kata düşen avukat Aygil Kuruloğlu'nun... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T14:52+0300
2021-10-13T15:31+0300
market
bodrum
kaza
türkiye
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Öğleden sonra Bodrum Yalıkavak'ta meydana gelen olayda, marketten alışveriş yapan 30 yaşındaki avukat Aygil Kuruloğlu, reyondaki peynirlere uzandı.Kuruloğlu, reyonun yakınındaki açık tutulan asansör boşluğundan bir kat alttaki depoya düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Kuruloğlu'nun ayağı kırıldı. Tedavisi süren Kuruloğlu, Yalıkavak Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kadının düştüğü anlar kameralara yansıdı.Başından geçenleri anlatan avukat Kuruloğlu, "Yaklaşık 3 buçuk 4 metre gibi bir yükseklikten aşağı düştüm. Alt kat depo, ürünleri bu platformdan aşağı indirmişler ve sonrasında yukarı çıkartmamışlar. Market reyonun orta yerinde bir açıklık. Etrafında hiçbir güvenlik önlemi yok. Bir uyaran yok, etrafı sarılmamış, hiçbir önlem yok. Boşluğa düştüm neye uğradığımı şaşırdım. Ayak kemiklerim kırıldı. Şans eseri diyorum ki, çok daha kötüsü olabilirdi. Kötü bir şekilde düşüp başım, boynum kırılabilirdi. Doktorlarımla görüştüğümde de bunu söylediler. Büyük bir şansla hayatta kaldığımdan bahsedildi. Akıl almaz bir ihmal, akıl almaz bir sorumsuzluk. Orada ben değil bebek olabilirdi. Bir buçuk yaşında kızım var, kucağımda olabilir, beraber düşebiliriz. Yani olabileceklerin boyutunu tarif etmem mümkün değil" dedi.
bodrum
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market, bodrum, kaza

Markette alışveriş yaparken bir alt kata düştü

14:52 13.10.2021 (güncellendi: 15:31 13.10.2021)
© DHABodrum'da markette alışveriş yaparken alt kata düşen kişi
Bodrum'da markette alışveriş yaparken alt kata düşen kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© DHA
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Bodrum'da 3 ay önce yaşanan olayda, alışveriş yapmak için girdiği markette reyonun yanındaki asansör boşluğundan bir alt kata düşen avukat Aygil Kuruloğlu'nun ayağı kırıldı.
Öğleden sonra Bodrum Yalıkavak'ta meydana gelen olayda, marketten alışveriş yapan 30 yaşındaki avukat Aygil Kuruloğlu, reyondaki peynirlere uzandı.
Kuruloğlu, reyonun yakınındaki açık tutulan asansör boşluğundan bir kat alttaki depoya düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Kuruloğlu'nun ayağı kırıldı. Tedavisi süren Kuruloğlu, Yalıkavak Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kadının düştüğü anlar kameralara yansıdı.
Başından geçenleri anlatan avukat Kuruloğlu, "Yaklaşık 3 buçuk 4 metre gibi bir yükseklikten aşağı düştüm. Alt kat depo, ürünleri bu platformdan aşağı indirmişler ve sonrasında yukarı çıkartmamışlar. Market reyonun orta yerinde bir açıklık. Etrafında hiçbir güvenlik önlemi yok. Bir uyaran yok, etrafı sarılmamış, hiçbir önlem yok. Boşluğa düştüm neye uğradığımı şaşırdım. Ayak kemiklerim kırıldı. Şans eseri diyorum ki, çok daha kötüsü olabilirdi. Kötü bir şekilde düşüp başım, boynum kırılabilirdi. Doktorlarımla görüştüğümde de bunu söylediler. Büyük bir şansla hayatta kaldığımdan bahsedildi. Akıl almaz bir ihmal, akıl almaz bir sorumsuzluk. Orada ben değil bebek olabilirdi. Bir buçuk yaşında kızım var, kucağımda olabilir, beraber düşebiliriz. Yani olabileceklerin boyutunu tarif etmem mümkün değil" dedi.
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