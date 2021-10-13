https://tr.sputniknews.com/20211013/monica-belluci-turkiyede-tiyatro-sahnesine-cikacak-1049788543.html

Monica Belluci, Türkiye'de tiyatro sahnesine çıkacak

Monica Belluci, Türkiye'de tiyatro sahnesine çıkacak

‘Maria Callas: Mektuplar ve Anılar’, dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin performansı ile 14 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

monica belluci

zorlu psm

tiyatro

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Yunan asıllı soprano Maria Callas'ın Tom Volf tarafından kaleme alınan ‘Maria by Callas’ kitabından yine kendisi tarafından sahneye uyarlanan ‘Maria Callas: Mektuplar ve Anılar’, dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin performansı ile 14 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak.Unutulmaz sopranonun eserini titizlikle yorumlayan İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin performansı ile seyirci karşına çıkmaya hazırlanan Maria Callas: Mektuplar ve Anılar, Callas'ın şöhretinin ötesinde sadece Maria olarak esasında kim olduğunu, nereden geldiğini, şöhretini ne zorluklarla kazandığını, dostluklarını ve aşklarını anlatıyor.Monica Bellucci'nin hayat verdiği Maria Callas performansının biletlerine çok yakında 'biletix.com' ve 'passo.com.tr' üzerinden ulaşılabilecek.

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türkiye, monica belluci, zorlu psm, tiyatro