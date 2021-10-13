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https://tr.sputniknews.com/20211013/moskovada-rusya-enerji-haftasi-basladi---1049780341.html
Moskova’da Rusya Enerji Haftası başladı
Moskova’da Rusya Enerji Haftası başladı
Rusya'nın başkenti Moskova’da bugün Rusya Enerji Haftası uluslararası forumu başladı. Etkinlikte, enerji sektörünün karşı karşıya geldiği temel riskler ile... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T13:31+0300
2021-10-13T14:28+0300
görüş
rusya
moskova
forum
enerji
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Rusya Enerji Bakanlığı, hükümet ve Roskongress Fonu tarafından organize edilen Rusya Enerji Haftası uluslararası forumunun temel amacı, Rusya’nın yakıt ve enerji kompleksinin perspektiflerini ortaya koyup enerji alanındaki uluslararası işbirliği potansiyelini değerlendirmek. Bu sene etkinliğe, Exxon Mobil Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Darren Woods, Daimler AG ve Mercedes-Benz AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, BP CEO'su Bernard Looney, Total Energies İcra Kurulu Başkanı Patrick Pouyanne gibi isimler katılacak. 2021’de OPEC konferansına başkanlık eden Angola Başkanı João Lourenço, forum katılımcılarına bir video mesajı ile hitap edecek.
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rusya, moskova, forum, enerji

Moskova’da Rusya Enerji Haftası başladı

13:31 13.10.2021 (güncellendi: 14:28 13.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMoskova’da Rusya Enerji Haftası başladı
Moskova’da Rusya Enerji Haftası başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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Amur Gadjiev
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Rusya'nın başkenti Moskova’da bugün Rusya Enerji Haftası uluslararası forumu başladı. Etkinlikte, enerji sektörünün karşı karşıya geldiği temel riskler ile enerji tasarruf teknolojileri ve verimliliğinin gelişmesinin önündeki mevcut sorunlar tartışılacak.
Rusya Enerji Bakanlığı, hükümet ve Roskongress Fonu tarafından organize edilen Rusya Enerji Haftası uluslararası forumunun temel amacı, Rusya’nın yakıt ve enerji kompleksinin perspektiflerini ortaya koyup enerji alanındaki uluslararası işbirliği potansiyelini değerlendirmek.
Bu sene etkinliğe, Exxon Mobil Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Darren Woods, Daimler AG ve Mercedes-Benz AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, BP CEO'su Bernard Looney, Total Energies İcra Kurulu Başkanı Patrick Pouyanne gibi isimler katılacak.
2021’de OPEC konferansına başkanlık eden Angola Başkanı João Lourenço, forum katılımcılarına bir video mesajı ile hitap edecek.
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