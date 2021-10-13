https://tr.sputniknews.com/20211013/moskovada-rusya-enerji-haftasi-basladi---1049780341.html

Moskova’da Rusya Enerji Haftası başladı

Moskova’da Rusya Enerji Haftası başladı

Rusya'nın başkenti Moskova’da bugün Rusya Enerji Haftası uluslararası forumu başladı. Etkinlikte, enerji sektörünün karşı karşıya geldiği temel riskler ile... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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rusya

moskova

forum

enerji

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Rusya Enerji Bakanlığı, hükümet ve Roskongress Fonu tarafından organize edilen Rusya Enerji Haftası uluslararası forumunun temel amacı, Rusya’nın yakıt ve enerji kompleksinin perspektiflerini ortaya koyup enerji alanındaki uluslararası işbirliği potansiyelini değerlendirmek. Bu sene etkinliğe, Exxon Mobil Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Darren Woods, Daimler AG ve Mercedes-Benz AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, BP CEO'su Bernard Looney, Total Energies İcra Kurulu Başkanı Patrick Pouyanne gibi isimler katılacak. 2021’de OPEC konferansına başkanlık eden Angola Başkanı João Lourenço, forum katılımcılarına bir video mesajı ile hitap edecek.

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2021

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rusya, moskova, forum, enerji