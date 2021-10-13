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https://tr.sputniknews.com/20211013/motosiklet-kasasinda-et-tasindi-1049785527.html
Motosiklet kasasında et taşındı
Motosiklet kasasında et taşındı
Diyarbakır’da bir kişi, motosikletin kasasında et taşıdı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T15:27+0300
2021-10-13T15:27+0300
2021-10-13T15:27+0300
yaşam
diyarbakır
et
motosiklet
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde seyreden 21 AAC 871 plakalı motosiklet sürücüsü, kasaya yüklediği ambalajsız et ile yolculuk yaptı. Kilometrelerce yol giden sürücünün, et taşıdığı anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Trafikte güneş altında yoluna devam eden şahıs, görenlerin tepkisine neden oldu.
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diyarbakır, et, motosiklet
Motosiklet kasasında et taşındı
Diyarbakır’da bir kişi, motosikletin kasasında et taşıdı.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde seyreden 21 AAC 871 plakalı motosiklet sürücüsü, kasaya yüklediği ambalajsız et ile yolculuk yaptı.
Kilometrelerce yol giden
sürücünün
, et taşıdığı anlar çevredekilerin
cep telefonu kameralarına
yansıdı.
Trafikte
güneş altında yoluna devam eden şahıs, görenlerin tepkisine neden oldu.