https://tr.sputniknews.com/20211013/motosiklet-kasasinda-et-tasindi-1049785527.html

Motosiklet kasasında et taşındı

Motosiklet kasasında et taşındı

Diyarbakır’da bir kişi, motosikletin kasasında et taşıdı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T15:27+0300

2021-10-13T15:27+0300

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yaşam

diyarbakır

et

motosiklet

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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde seyreden 21 AAC 871 plakalı motosiklet sürücüsü, kasaya yüklediği ambalajsız et ile yolculuk yaptı. Kilometrelerce yol giden sürücünün, et taşıdığı anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Trafikte güneş altında yoluna devam eden şahıs, görenlerin tepkisine neden oldu.

diyarbakır

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diyarbakır, et, motosiklet