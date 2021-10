https://tr.sputniknews.com/20211013/muharrem-ince-kilicdaroglunun-siyasi-cinayet-aciklamasini-sorunlu-gormuyorum-1049798166.html

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet açıklamasını sorunlu görmüyorum

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet açıklamasını sorunlu görmüyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' açıklamalarına ilişkin, "Sorunlu bir açıklama olarak... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan moderatörlüğünde Melik Yiğitel ve Hakan Bayrakçı soruyor, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 planlarını, ittifak stratejilerini ve siyasetin gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.İnce, CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini belirterek, "Bence CHP’nin adayı sayın Kılıçdaroğlu olmalıdır yakışanı odur. İYİ Parti’nin adayı da Meral hanım olmalıdır" diye konuştu.İnce, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili, "Cumhur İttifakı’nın yanında değiliz, ortak aday olmamalı. Ben matematik bilen birisi olarak söylüyorum, bu seçim çok aday ile alınabilir. Toplam muhalefet büyümeli, yeni partiler kurulsun" dedi.İnce'nin açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:"Sorunlu bir açıklama olarak görmüyorum. Ben ayaküstü bu konuların konuşulması taraftarı değilim. Ben cumhurbaşkanı adaylığımda başıma geldi. Bir ilde miting yaptım başka ile gittim. O ilin emniyet müdür yardımcısı geldi bana suikast yapılacağını söyledi ve mitingi iptal etmemi istedi. Bende o an rahmetli Ecevit’i düşündüm. Ben mitingimi yapacağımı dedim ve güvenliğimi de siz alın dedim.Toplumu bunlar gerer. Doğru olmaz. Siyasetçi her bildiğini söyleyemez. Zamanı geldiğinde söyler. Bilim adamı ile siyasetçi arasındaki fark budur. Bilim insanı doğruyu bulduğu zaman açıklar siyasetçi ise zamanın gelmesini beklemelidir. İktidarda olanlar da bizim can ve mal güvenliğimizin de onlara emanet olduğunun bilincinde olmalıdır.Erdoğan 50+1 alırsa hepimiz gidelim.Cumhur İttifakı’nın yanında değiliz, ortak aday olmamalı. Ben matematik bilen birisi olarak söylüyorum, bu seçim çok aday ile alınabilir. Toplam muhalefet büyümeli, yeni partiler kurulsun.İkinci tura kaldığı zaman Erdoğan’ın alacağı oyun yarısı gidecektir. Bir rüzgar yakalanacaktır.Katılım düşerse Erdoğan’a yarar. Çünkü Erdoğan, tüm seçmenini sandığa taşıyacak. Çatı adayı savunanların bir kısmının gizli Erdoğan destekçisi olduğuna inanıyorum.

2021

