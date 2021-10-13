https://tr.sputniknews.com/20211013/muhurlu-fabrikayi-kripto-para-uretim-tesisine-cevirdi-1049790707.html

Mühürlü fabrikada kripto para üretimi yaparken yakalandı: 650 adet cihaz ele geçirildi

Mühürlü fabrikada kripto para üretimi yaparken yakalandı: 650 adet cihaz ele geçirildi

Kocaeli’de jandarma ekipleri, sahte Bitcoin üretilen tesise operasyon düzenledi. İflas eden fabrikaya, duvarın delinerek girildiği tespit edilirken, içeride... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T17:16+0300

2021-10-13T17:16+0300

2021-10-13T17:33+0300

kripto para madenciliği

türkiye

operasyon

kocaeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049790041_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_379cf2316f9a71a9bac4ed4e93e14e66.jpg

Kocaeli’nin Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesinde bir fabrikanın iflas etmesi sebebi ile mühürlenen bölümünde 'sahte Bitcoin üretildi' bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, S.C. isimli şahsın fabrikanın mühürlenen bölümünde, kaçak elektrik çekerek, kurduğu cihazlarla Bitcoin ürettiğini tespit etti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.Gerçekleştirilen operasyonda, şahsın kaçak elektrik hattı çekilerek oluşturulmuş trafo ile bağlantı yapılan, 9 milyon 750 bin TL değerinde 650 adet kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Şahsın kurduğu sistemle aylık 60 bin dolar kazanç elde edildiği tespit edildi. Olayla ilgili S.C. hakkında işlem başlatıldı.'Parada sahtecilik' suçundan işlem başlatıldıÖte yandan, El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesi sebebi ile üretilen kripto paralar, sahte para olarak değerlendirildi. Bu sebeple şahıs hakkında, 'parada sahtecilik' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.Mühürlü fabrikanın duvarını kırarak, içeri giren ekipler, kaçak elektrik hattı çekilip, oluşturulmuş trafo ile 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 kripto para üretim cihazı ele geçirdi.S.C. hakkında ‘parada sahtecilik', 'mühür bozma' ve 'elektrik enerjisi hırsızlığı’ suçlarından işlem başlatıldı.

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kripto para madenciliği, operasyon, kocaeli