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Mühürlü fabrikada kripto para üretimi yaparken yakalandı: 650 adet cihaz ele geçirildi
Mühürlü fabrikada kripto para üretimi yaparken yakalandı: 650 adet cihaz ele geçirildi
Kocaeli’de jandarma ekipleri, sahte Bitcoin üretilen tesise operasyon düzenledi. İflas eden fabrikaya, duvarın delinerek girildiği tespit edilirken, içeride... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T17:16+0300
2021-10-13T17:33+0300
kripto para madenciliği
türkiye
operasyon
kocaeli
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Kocaeli’nin Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesinde bir fabrikanın iflas etmesi sebebi ile mühürlenen bölümünde 'sahte Bitcoin üretildi' bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, S.C. isimli şahsın fabrikanın mühürlenen bölümünde, kaçak elektrik çekerek, kurduğu cihazlarla Bitcoin ürettiğini tespit etti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.Gerçekleştirilen operasyonda, şahsın kaçak elektrik hattı çekilerek oluşturulmuş trafo ile bağlantı yapılan, 9 milyon 750 bin TL değerinde 650 adet kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Şahsın kurduğu sistemle aylık 60 bin dolar kazanç elde edildiği tespit edildi. Olayla ilgili S.C. hakkında işlem başlatıldı.'Parada sahtecilik' suçundan işlem başlatıldıÖte yandan, El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesi sebebi ile üretilen kripto paralar, sahte para olarak değerlendirildi. Bu sebeple şahıs hakkında, 'parada sahtecilik' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.Mühürlü fabrikanın duvarını kırarak, içeri giren ekipler, kaçak elektrik hattı çekilip, oluşturulmuş trafo ile 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 kripto para üretim cihazı ele geçirdi.S.C. hakkında ‘parada sahtecilik', 'mühür bozma' ve 'elektrik enerjisi hırsızlığı’ suçlarından işlem başlatıldı.
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kripto para madenciliği, operasyon, kocaeli

Mühürlü fabrikada kripto para üretimi yaparken yakalandı: 650 adet cihaz ele geçirildi

17:16 13.10.2021 (güncellendi: 17:33 13.10.2021)
© DHAKocaeli kripto para üretim cihazı
Kocaeli kripto para üretim cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© DHA
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Kocaeli’de jandarma ekipleri, sahte Bitcoin üretilen tesise operasyon düzenledi. İflas eden fabrikaya, duvarın delinerek girildiği tespit edilirken, içeride bulunan cihazların piyasa değerinin 10 milyon olduğu belirlendi.
Kocaeli’nin Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesinde bir fabrikanın iflas etmesi sebebi ile mühürlenen bölümünde 'sahte Bitcoin üretildi' bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, S.C. isimli şahsın fabrikanın mühürlenen bölümünde, kaçak elektrik çekerek, kurduğu cihazlarla Bitcoin ürettiğini tespit etti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda, şahsın kaçak elektrik hattı çekilerek oluşturulmuş trafo ile bağlantı yapılan, 9 milyon 750 bin TL değerinde 650 adet kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Şahsın kurduğu sistemle aylık 60 bin dolar kazanç elde edildiği tespit edildi. Olayla ilgili S.C. hakkında işlem başlatıldı.

'Parada sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı

Öte yandan, El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesi sebebi ile üretilen kripto paralar, sahte para olarak değerlendirildi. Bu sebeple şahıs hakkında, 'parada sahtecilik' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kocaeli kripto para üretim cihazı - Sputnik Türkiye

Yapılan incelemelerin ardından jandarma ekipleri, baskın düzenledi.

Mühürlü fabrikanın duvarını kırarak, içeri giren ekipler, kaçak elektrik hattı çekilip, oluşturulmuş trafo ile 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 kripto para üretim cihazı ele geçirdi.
S.C. hakkında ‘parada sahtecilik', 'mühür bozma' ve 'elektrik enerjisi hırsızlığı’ suçlarından işlem başlatıldı.
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