İBB Sözcüsü Ongun: TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Yaptığımız incelemelerde, TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik. Mesela Vakfın Başkanı olan kişi 2015’te işe alınmış. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019’da işten ayrılmış. İBB’nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz."
İBB Sözcüsü Murat Ongun, TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını tespit ettiklerini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yaptığımız incelemelerde, TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik. Mesela Vakfın Başkanı olan kişi 2015’te işe alınmış. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019’da işten ayrılmış. İBB’nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz."
Yaptığımız incelemelerde, TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik. Mesela Vakfın Başkanı olan kişi 2015’te işe alınmış. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019’da işten ayrılmış. İBB’nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.