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İBB Sözcüsü Ongun: TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik
İBB Sözcüsü Ongun: TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik
İBB Sözcüsü Murat Ongun, TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını tespit ettiklerini açıkladı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T20:31+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Yaptığımız incelemelerde, TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik. Mesela Vakfın Başkanı olan kişi 2015’te işe alınmış. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019’da işten ayrılmış. İBB’nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz."
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murat ongun, ibb, türkiye gençlik vakfı (tügva)

İBB Sözcüsü Ongun: TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik

20:31 13.10.2021 (güncellendi: 20:37 13.10.2021)
© Fotoğraf : DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© Fotoğraf : DHA
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını tespit ettiklerini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yaptığımız incelemelerde, TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik. Mesela Vakfın Başkanı olan kişi 2015’te işe alınmış. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019’da işten ayrılmış. İBB’nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz."
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