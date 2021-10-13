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https://tr.sputniknews.com/20211013/new-york-metrosunda-biyolojik-ve-kimyasal-saldiri-testi-1049766696.html
New York metrosunda biyolojik ve kimyasal saldırı testi
New York metrosunda biyolojik ve kimyasal saldırı testi
ABD İç Güvelik Bakanlığı'na bağlı federal birimlerin dünyanın en yoğun toplu taşıma sisteminden biri olan New York Şehri (NYC) metrosunda biyolojik ve kimyasal... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T00:50+0300
2021-10-13T00:50+0300
dünya
abd
saldırı
abd iç güvenlik bakanlığı
kimyasal
biyolojik silah
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NYC Büyükşehir Ulaştım Otoritesi'nden yapılan açıklamada, belediyedeki ilgili departmanların federal birimlilerle ortaklaşa önümüzdeki hafta şehrin kalabalık mekanlarında zehirli olmayan gaz ile test yapacağı kaydedildi.Şehirdeki 120 lokasyonda 18-19 Ekim'de gerçekleştirilecek testlerin bir kısmının park alanı gibi yerin üstünde, çoğunun ise yerin altındaki metro istasyonlarında gerçekleştirileceği bildirildi.Açıklamada, testin yoğun nüfuslu bir kentsel ortamda biyolojik maddelerin havasal salımını simüle edeceği kaydedilerek, "Bu çalışma, toksik olmayan malzemenin hareketini takip edecek ve bu testlerin sonuçları, sokak seviyesindeki hava akışı ile yer altı ortamları arasındaki ilişki hakkında bilgi edinmek için kullanılacak." ifadesi paylaşıldı.Yetkililer, federal "Kentsel Tehdit Dağılımı" programı kapsamında yapılacak testlerde kullanılacak gazın kamu sağlığına zararlı olmadığını bildirdi.
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abd, saldırı, abd iç güvenlik bakanlığı, kimyasal, biyolojik silah

New York metrosunda biyolojik ve kimyasal saldırı testi

00:50 13.10.2021
© AP Photo / Mark LennihanABD İç Güvelik Bakanlığı'na bağlı federal birimlerin dünyanın en yoğun toplu taşıma sisteminden biri olan New York Şehri (NYC) metrosunda biyolojik ve kimyasal saldırıya karşı test yapacağı belirtildi.
ABD İç Güvelik Bakanlığı'na bağlı federal birimlerin dünyanın en yoğun toplu taşıma sisteminden biri olan New York Şehri (NYC) metrosunda biyolojik ve kimyasal saldırıya karşı test yapacağı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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ABD İç Güvelik Bakanlığı'na bağlı federal birimlerin dünyanın en yoğun toplu taşıma sisteminden biri olan New York Şehri (NYC) metrosunda biyolojik ve kimyasal saldırıya karşı test yapacağı belirtildi.
NYC Büyükşehir Ulaştım Otoritesi'nden yapılan açıklamada, belediyedeki ilgili departmanların federal birimlilerle ortaklaşa önümüzdeki hafta şehrin kalabalık mekanlarında zehirli olmayan gaz ile test yapacağı kaydedildi.
Şehirdeki 120 lokasyonda 18-19 Ekim'de gerçekleştirilecek testlerin bir kısmının park alanı gibi yerin üstünde, çoğunun ise yerin altındaki metro istasyonlarında gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, testin yoğun nüfuslu bir kentsel ortamda biyolojik maddelerin havasal salımını simüle edeceği kaydedilerek, "Bu çalışma, toksik olmayan malzemenin hareketini takip edecek ve bu testlerin sonuçları, sokak seviyesindeki hava akışı ile yer altı ortamları arasındaki ilişki hakkında bilgi edinmek için kullanılacak." ifadesi paylaşıldı.
Yetkililer, federal "Kentsel Tehdit Dağılımı" programı kapsamında yapılacak testlerde kullanılacak gazın kamu sağlığına zararlı olmadığını bildirdi.
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