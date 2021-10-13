https://tr.sputniknews.com/20211013/new-york-metrosunda-biyolojik-ve-kimyasal-saldiri-testi-1049766696.html

New York metrosunda biyolojik ve kimyasal saldırı testi

New York metrosunda biyolojik ve kimyasal saldırı testi

ABD İç Güvelik Bakanlığı'na bağlı federal birimlerin dünyanın en yoğun toplu taşıma sisteminden biri olan New York Şehri (NYC) metrosunda biyolojik ve kimyasal... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T00:50+0300

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abd

saldırı

abd iç güvenlik bakanlığı

kimyasal

biyolojik silah

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NYC Büyükşehir Ulaştım Otoritesi'nden yapılan açıklamada, belediyedeki ilgili departmanların federal birimlilerle ortaklaşa önümüzdeki hafta şehrin kalabalık mekanlarında zehirli olmayan gaz ile test yapacağı kaydedildi.Şehirdeki 120 lokasyonda 18-19 Ekim'de gerçekleştirilecek testlerin bir kısmının park alanı gibi yerin üstünde, çoğunun ise yerin altındaki metro istasyonlarında gerçekleştirileceği bildirildi.Açıklamada, testin yoğun nüfuslu bir kentsel ortamda biyolojik maddelerin havasal salımını simüle edeceği kaydedilerek, "Bu çalışma, toksik olmayan malzemenin hareketini takip edecek ve bu testlerin sonuçları, sokak seviyesindeki hava akışı ile yer altı ortamları arasındaki ilişki hakkında bilgi edinmek için kullanılacak." ifadesi paylaşıldı.Yetkililer, federal "Kentsel Tehdit Dağılımı" programı kapsamında yapılacak testlerde kullanılacak gazın kamu sağlığına zararlı olmadığını bildirdi.

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abd, saldırı, abd iç güvenlik bakanlığı, kimyasal, biyolojik silah