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https://tr.sputniknews.com/20211013/normal-peoplein-yazari-rooney-israili-boykot-icin-ibranice-ceviriye-izin-vermedi-1049781159.html
Normal People'ın yazarı Rooney, İsrail'i boykot için İbranice çeviriye izin vermedi
Normal People'ın yazarı Rooney, İsrail'i boykot için İbranice çeviriye izin vermedi
Yazar Sally Rooney, İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı baskı nedeniyle son romanı 'Beautiful World, Where Are You'nun İbranice çeviri haklarını satmayı... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T14:10+0300
2021-10-13T14:10+0300
dünya
israil
filistin
roman
boykot
çeviri
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İrlandalı yazar Sally Rooney, önceki iki romanı Normal People ve Conversations with Friends eserlerini çeviren İsrailli yayınevi Modan’ın yeni romanı Beautiful World, Where Are You için verdiği çeviri teklifini reddetti. Yazar, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıya uluslararası desteği sona erdirmek ve İsrail'e uluslararası hukuka uyması için baskı yapmak için faaliyet gösteren İsrail’e karşı Boykot ve Yaptırım Hareketi’ni (BDS) desteklemek istediği için böyle bir karar aldı.Rooney salı günü yaptığı açıklamada, önceki romanlarının İbranice'ye çevrilmiş olmasından çok gurur duyduğunu ama bu süreçte çeviri haklarını İsrail merkezli bir yayınevine satmamayı tercih ettiğini vurguladı.Rooney, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından bu yılın başlarında yayımlanan 'Bir Eşik Aşıldı: İsrailli Yetkililer ve İşgal ve Zulüm Suçları' başlıklı rapora da atıfta bulundu. Rooney, yayımlanan bu raporun, İsrailli ve Filistinli insan hakları örgütleri tarafından paylaşılan bilgilerin doğrulunu pekiştiren bir nitelikte olduğunun altını çizdi. Rooney, "Kararımı herkesin kabul etmeyeceğini anlıyorum, ancak şu anki şartlar altında İsrailli bir şirketle, açık bir şekilde araya mesafe koymayan yeni sözleşmeyi kabul etmenin doğru olacağını düşünmüyorum." dedi.İsrailli yayınevi Modan'ın sözcüsü Tali Tchelet de CNN'e, "Sally Rooney'nin bir sonraki kitabını İsrail'de İbranice yayımlamayacağına dair bir mesaj aldık. Ne yazık ki bize herhangi bir neden gösterilmedi verilmedi." şeklinde açıklama yaptı.Tali, Rooney'nin yayıncısıyla yazışmaların birkaç ay önce gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı. Saldırıların yoğunlaştığı dönemde Rage Against the Machine, Pink Floyd üyeleri Patti Smith ve Roger Waters, Yönetmen Ken Loach gibi ünlü isimler de Filistin haklarını desteklemek ve sanatçıları İsrail'in kültürel alanlardaki performansları boykot etmeye teşvik etmek için açık bir mektup yayınlayan yüzlerce kişi arasındaydı.
https://tr.sputniknews.com/20210512/filistin-asilli-model-gigi-hadidden-ikiyuzluluk-yapmayin-mesaji--1044481540.html
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israil, filistin, roman, boykot, çeviri

Normal People'ın yazarı Rooney, İsrail'i boykot için İbranice çeviriye izin vermedi

14:10 13.10.2021
© AFP 2021 / ERIK VOAKENormal People yazarı Sally Rooney
Normal People yazarı Sally Rooney - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AFP 2021 / ERIK VOAKE
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Yazar Sally Rooney, İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı baskı nedeniyle son romanı 'Beautiful World, Where Are You'nun İbranice çeviri haklarını satmayı reddetti. Rooney hakları BDS hareketinin yönergeleriyle uyumlu şekilde satmanın bir yolunu bulduğu zaman mutlu olacağını ifade etti.
İrlandalı yazar Sally Rooney, önceki iki romanı Normal People ve Conversations with Friends eserlerini çeviren İsrailli yayınevi Modan’ın yeni romanı Beautiful World, Where Are You için verdiği çeviri teklifini reddetti. Yazar, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıya uluslararası desteği sona erdirmek ve İsrail'e uluslararası hukuka uyması için baskı yapmak için faaliyet gösteren İsrail’e karşı Boykot ve Yaptırım Hareketi’ni (BDS) desteklemek istediği için böyle bir karar aldı.
Rooney salı günü yaptığı açıklamada, önceki romanlarının İbranice'ye çevrilmiş olmasından çok gurur duyduğunu ama bu süreçte çeviri haklarını İsrail merkezli bir yayınevine satmamayı tercih ettiğini vurguladı.
Rooney, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından bu yılın başlarında yayımlanan 'Bir Eşik Aşıldı: İsrailli Yetkililer ve İşgal ve Zulüm Suçları' başlıklı rapora da atıfta bulundu. Rooney, yayımlanan bu raporun, İsrailli ve Filistinli insan hakları örgütleri tarafından paylaşılan bilgilerin doğrulunu pekiştiren bir nitelikte olduğunun altını çizdi. Rooney, "Kararımı herkesin kabul etmeyeceğini anlıyorum, ancak şu anki şartlar altında İsrailli bir şirketle, açık bir şekilde araya mesafe koymayan yeni sözleşmeyi kabul etmenin doğru olacağını düşünmüyorum." dedi.

İsrailli yayınevi Modan'ın sözcüsü Tali Tchelet de CNN'e, "Sally Rooney'nin bir sonraki kitabını İsrail'de İbranice yayımlamayacağına dair bir mesaj aldık. Ne yazık ki bize herhangi bir neden gösterilmedi verilmedi." şeklinde açıklama yaptı.
Tali, Rooney'nin yayıncısıyla yazışmaların birkaç ay önce gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı. Saldırıların yoğunlaştığı dönemde Rage Against the Machine, Pink Floyd üyeleri Patti Smith ve Roger Waters, Yönetmen Ken Loach gibi ünlü isimler de Filistin haklarını desteklemek ve sanatçıları İsrail'in kültürel alanlardaki performansları boykot etmeye teşvik etmek için açık bir mektup yayınlayan yüzlerce kişi arasındaydı.
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