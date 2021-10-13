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Norveç'te oklu saldırı: 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Norveç'te oklu saldırı: 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Norveç’in Kongsberg kasabasında bir kişinin oklu saldırısı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T22:22+0300
2021-10-13T23:36+0300
dünya
norveç
silahlı saldırı
okul
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Norveç’in başkenti Oslo'nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg kasabasında yerel saatle 18.30 sıralarında bir kişi okla insanlara saldırdı. Polis, saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.Polis Sözcüsü Oeyvind Aas gazetecilere verdiği demeçte, saldırganın yakalandığını bildirerek, "Adam yakalandı. Şu anda sahip olduğumuz bilgilere göre, bu kişi eylemleri tek başına gerçekleştirdi" dedi. Saldırganın Drammen kasabasındaki bir polis karakoluna götürüldüğünü aktarıldı.Kasabaya Oslo’da dahil olmak üzere komşu bölgelerden ek kuvvet gönderilirken, kasabanın bazı bölgeleri güvenlik kordonu altına alındı. Hayatını kaybedenlerin sayısının artması bekleniyor.Polislere silahlanma talimatı verildiSaldırıların ardından ülke çapındaki polis memurlarına derhal silah taşımaları talimatı verildi. Norveç’te polis memurları normalde silahsız görev icra ediyor ve gerektiğinde silahlara ve tüfeklere erişebiliyor.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu ekstra bir önlemdir. Şu ana kadar ulusal tehdit düzeyinde bir değişiklik olduğuna dair emare yok" denildi.
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norveç, silahlı saldırı, okul

Norveç'te oklu saldırı: 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

22:22 13.10.2021 (güncellendi: 23:36 13.10.2021)
© REUTERSNorveç polisi
Norveç polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© REUTERS
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Norveç’in Kongsberg kasabasında bir kişinin oklu saldırısı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Norveç’in başkenti Oslo'nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg kasabasında yerel saatle 18.30 sıralarında bir kişi okla insanlara saldırdı. Polis, saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.
Polis Sözcüsü Oeyvind Aas gazetecilere verdiği demeçte, saldırganın yakalandığını bildirerek, "Adam yakalandı. Şu anda sahip olduğumuz bilgilere göre, bu kişi eylemleri tek başına gerçekleştirdi" dedi. Saldırganın Drammen kasabasındaki bir polis karakoluna götürüldüğünü aktarıldı.
Kasabaya Oslo’da dahil olmak üzere komşu bölgelerden ek kuvvet gönderilirken, kasabanın bazı bölgeleri güvenlik kordonu altına alındı. Hayatını kaybedenlerin sayısının artması bekleniyor.

Polislere silahlanma talimatı verildi

Saldırıların ardından ülke çapındaki polis memurlarına derhal silah taşımaları talimatı verildi. Norveç’te polis memurları normalde silahsız görev icra ediyor ve gerektiğinde silahlara ve tüfeklere erişebiliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu ekstra bir önlemdir. Şu ana kadar ulusal tehdit düzeyinde bir değişiklik olduğuna dair emare yok" denildi.
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