https://tr.sputniknews.com/20211013/norvecte-okul-saldirisi-olu-ve-yaralilar-var-1049799363.html

Norveç'te oklu saldırı: 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Norveç'te oklu saldırı: 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Norveç’in Kongsberg kasabasında bir kişinin oklu saldırısı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T22:22+0300

2021-10-13T22:22+0300

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norveç

silahlı saldırı

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Norveç’in başkenti Oslo'nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg kasabasında yerel saatle 18.30 sıralarında bir kişi okla insanlara saldırdı. Polis, saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.Polis Sözcüsü Oeyvind Aas gazetecilere verdiği demeçte, saldırganın yakalandığını bildirerek, "Adam yakalandı. Şu anda sahip olduğumuz bilgilere göre, bu kişi eylemleri tek başına gerçekleştirdi" dedi. Saldırganın Drammen kasabasındaki bir polis karakoluna götürüldüğünü aktarıldı.Kasabaya Oslo’da dahil olmak üzere komşu bölgelerden ek kuvvet gönderilirken, kasabanın bazı bölgeleri güvenlik kordonu altına alındı. Hayatını kaybedenlerin sayısının artması bekleniyor.Polislere silahlanma talimatı verildiSaldırıların ardından ülke çapındaki polis memurlarına derhal silah taşımaları talimatı verildi. Norveç’te polis memurları normalde silahsız görev icra ediyor ve gerektiğinde silahlara ve tüfeklere erişebiliyor.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu ekstra bir önlemdir. Şu ana kadar ulusal tehdit düzeyinde bir değişiklik olduğuna dair emare yok" denildi.

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norveç, silahlı saldırı, okul