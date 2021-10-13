https://tr.sputniknews.com/20211013/ogulcan-caglayandan-rizespor-yaniti-kalitemden-taviz-vermeyecegim-1049782607.html

Oğulcan Çağlayan'dan Rizespor yanıtı: Kalitemden taviz vermeyeceğim

Oğulcan Çağlayan'dan Rizespor yanıtı: Kalitemden taviz vermeyeceğim

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile yaşanan olayların hatırlatılması üzerine, "Gündemi bu şekilde meşgul ettiğim için tüm spor... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T14:32+0300

2021-10-13T14:32+0300

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galatasaray

spor

oğulcan çağlayan

rizespor

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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan, şunları söyledi:‘Galatasaray kültürü bize bunu öğretti’25 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor ile yaşanan lisans olayından dolayı gündemi bu şekilde meşgul ettiği için tüm spor kamuoyundan ve futbolseverlerden özür diledi:‘Bazıları bekleyecek, bazıları oynayacak’Forma rekabetinin her zaman iyi bir şey olduğunu vurgulayan Çağlayan, şöyle devam etti:

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2021

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galatasaray, oğulcan çağlayan, rizespor