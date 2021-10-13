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https://tr.sputniknews.com/20211013/olum-hesaplayici-saglikli-yasam-suresini-ve-yakalanma-ihtimali-olan-hastaliklari-tahmin-edecek-1049779924.html
'Ölüm Hesaplayıcı': Sağlıklı yaşam süresini ve yakalanma ihtimali olan hastalıkları tahmin edecek
'Ölüm Hesaplayıcı': Sağlıklı yaşam süresini ve yakalanma ihtimali olan hastalıkları tahmin edecek
Uzmanlar tarafından sağlık sigortacıları için tasarlanan yeni algoritma ne zaman öleceğinizi ve hayatınızı ne kadarını sağlıklı bir şekilde geçirebileceğinizi... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T13:23+0300
2021-10-13T13:24+0300
egzersiz
yaşam
sağlık
ölüm
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Bir sağlık sigortası programı olan Vitality ve RAND Europe Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan 'Ölüm Hesaplayıcı' bireylerden günlük alışkanlıkları, mevcut sağlık durumları ve ilaçları hakkında bir dizi soruyu yanıtlamalarını istedikten sonra kişiye özel bir analiz çıkarıyor.Risk değerlendirme aracı aldığı verilere göre bireylere ne kadar yaşayacakları da dahil olmak üzere bir dizi tahmin sunuyor. Ayrıca, kişilerin yaşam tarzlarına ve sağlık geçmişlerine dayanarak kaç yaşına kadar sağlıklı kalabileceklerini ve yakalanma ihtimalleri en olası üç hastalığı tahmin ediyor.Sağlıklı yaşam için önerilerHürriyet’in Telegraph Gazetesi'nden aktardığına göre, sağlık sigortacılarının kullanması beklenen hesaplayıcı, hastalıkları önlemek ve yaşam beklentisini artırmak için alınabilecek en iyi önlemleri de kişisel olarak öneriyor.Sağlık uzmanları, algoritmalarının ilk kez belirli adımların etkisini tahmin edebildiğine dikkat çekerek, sağlıklı bir hayat için günlük 20 dakikalık bir koşunun yeterli olduğunu açıkladı.Ekstra 10 yıllık yaşamÖlüm hesaplayıcı, diyet ve egzersizin fazladan on yıllık sağlıklı bir yaşam getirebileceğini ve yaşam beklentisini sekiz yıla kadar artırdığını öne sürüyor. Model, küçük değişikliklerin bile insan yaşamında önemli bir etki yaratabileceğini gösteriyor.20 dakika yoğun egzersiz fazladan bir yıl kazandırıyorVitality'nin uzmanları, sağlıksız ve hareketsiz 30 yaşındaki bir erkeğin, günde 20 dakika yoğun egzersiz yaparak ‘sağlık süresini’ 18 ay artırabileceğini ve diyetini iyileştirerek fazladan bir yıl kazanabileceğini söyledi.Algoritma, benzer bir yaşam tarzına ve yüksek tansiyona sahip aynı yaştaki bir kadının benzer değişikliklerden dört yıllık bir artış elde edebileceğini öne sürüyor.Salı gününden itibaren halka açılacakHesap makinesi Salı gününden itibaren iki hafta boyunca halka açık olacak, ancak gelecekte sağlık planının üyeleriyle sınırlı olması muhtemel.
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egzersiz, sağlık, ölüm

'Ölüm Hesaplayıcı': Sağlıklı yaşam süresini ve yakalanma ihtimali olan hastalıkları tahmin edecek

13:23 13.10.2021 (güncellendi: 13:24 13.10.2021)
© DHA'Kalp krizi geçiren kadın 45 dakika sonra hayata döndü'
'Kalp krizi geçiren kadın 45 dakika sonra hayata döndü' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© DHA
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Uzmanlar tarafından sağlık sigortacıları için tasarlanan yeni algoritma ne zaman öleceğinizi ve hayatınızı ne kadarını sağlıklı bir şekilde geçirebileceğinizi tahmin ediyor. 'Ölüm Hesaplayıcı' olarak bilinen uygulama sosyal medyada en çok tartışılan konular arasına girdi, uygulamaya inananlar da eleştirenler de mevcut.
Bir sağlık sigortası programı olan Vitality ve RAND Europe Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan 'Ölüm Hesaplayıcı' bireylerden günlük alışkanlıkları, mevcut sağlık durumları ve ilaçları hakkında bir dizi soruyu yanıtlamalarını istedikten sonra kişiye özel bir analiz çıkarıyor.
Risk değerlendirme aracı aldığı verilere göre bireylere ne kadar yaşayacakları da dahil olmak üzere bir dizi tahmin sunuyor. Ayrıca, kişilerin yaşam tarzlarına ve sağlık geçmişlerine dayanarak kaç yaşına kadar sağlıklı kalabileceklerini ve yakalanma ihtimalleri en olası üç hastalığı tahmin ediyor.

Sağlıklı yaşam için öneriler

Hürriyet’in Telegraph Gazetesi'nden aktardığına göre, sağlık sigortacılarının kullanması beklenen hesaplayıcı, hastalıkları önlemek ve yaşam beklentisini artırmak için alınabilecek en iyi önlemleri de kişisel olarak öneriyor.
Sağlık uzmanları, algoritmalarının ilk kez belirli adımların etkisini tahmin edebildiğine dikkat çekerek, sağlıklı bir hayat için günlük 20 dakikalık bir koşunun yeterli olduğunu açıkladı.

Ekstra 10 yıllık yaşam

Ölüm hesaplayıcı, diyet ve egzersizin fazladan on yıllık sağlıklı bir yaşam getirebileceğini ve yaşam beklentisini sekiz yıla kadar artırdığını öne sürüyor. Model, küçük değişikliklerin bile insan yaşamında önemli bir etki yaratabileceğini gösteriyor.

20 dakika yoğun egzersiz fazladan bir yıl kazandırıyor

Vitality'nin uzmanları, sağlıksız ve hareketsiz 30 yaşındaki bir erkeğin, günde 20 dakika yoğun egzersiz yaparak ‘sağlık süresini’ 18 ay artırabileceğini ve diyetini iyileştirerek fazladan bir yıl kazanabileceğini söyledi.
Algoritma, benzer bir yaşam tarzına ve yüksek tansiyona sahip aynı yaştaki bir kadının benzer değişikliklerden dört yıllık bir artış elde edebileceğini öne sürüyor.

Salı gününden itibaren halka açılacak

Hesap makinesi Salı gününden itibaren iki hafta boyunca halka açık olacak, ancak gelecekte sağlık planının üyeleriyle sınırlı olması muhtemel.
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