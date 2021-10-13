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ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız
ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız
ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında yapabilirsiniz" dedi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız

16:14 13.10.2021
© AA / Özgün TiranYKS- AYT
YKS- AYT - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA / Özgün Tiran
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ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında yapabilirsiniz" dedi.
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