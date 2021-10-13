Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211013/osym-baskani-aygun-2021-yks-ikinci-ek-yerlestirme-tercih-islemlerini-yarin-baslatacagiz-1049787405.html
ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız
ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız
ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında yapabilirsiniz" dedi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T16:14+0300
2021-10-13T16:14+0300
2021-10-13T16:14+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827297_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_63140a3eca487364d6e4f448ff93198c.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827297_92:0:1159:800_1920x0_80_0_0_1bc5f988a056ce9a86dd9e8d5ad32950.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız
ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında yapabilirsiniz" dedi.