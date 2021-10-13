https://tr.sputniknews.com/20211013/ozkok-f1-kupa-toreninde-prosecco-konusu-soylunun-haberi-bile-olmadan-en-pratik-sekilde-cozulmus-1049773079.html
Özkök: F1 kupa töreninde Prosecco konusu Soylu'nun haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş
Özkök: F1 kupa töreninde Prosecco konusu Soylu'nun haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş
Önceki yazısında Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin kupa töreninde patlatılan Prosecco için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel izin verdiğini söyleyen... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T09:56+0300
2021-10-13T09:56+0300
2021-10-13T09:56+0300
spor
istanbul
formula 1
süleyman soylu
şampanya
içişleri bakanlığı
kutlama
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Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin kupa töreninde patlatılan Prosecco'yla ilgili olarak bugün yeni bir yazı kaleme aldı.Önceki yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bunun için özel izin verdiğini söyleyen Özkök, ardından gelen açıklamalar sonrası konuyu yeniden araştırdığını kaydetti. Özkök, şöyle devam etti:"Valilikte Formula 1’le ilgili bir koordinasyon toplantısı yapılmış. Bu toplantıya il emniyet yetkilileri, sağlık yetkilileri, asayiş yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katılmış.Orada düzenleme ile ilgili alınan kararlar da Formula 1 yetkililerine resmi bir yazıyla bildirilmiş. İşte o yazının son cümlesi aynen şöyle: 'Yarışlarda derece alan pilotların şampanyalı kutlama yapmasına izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.'Yani karar oybirliği ile alınmış. Ama anlıyorum ki, Valilik bunu rutin bir işlem olarak görmüş. Yani Bakan’ın iznini almak gibi bir durum söz konusu olmamış. Bence de doğrusunu yapmışlar.Geçen yıl şampanyalı kutlama yapılmamasını yasaklama olarak görüp, siyasi karara bağlayanlar vardı. Hep bu tür kararların siyaset dışı kalmasını savunmuyor muyuz... Neticede geçen yıl Türkiye ile ilgili şakalara yol açan bir uygulamadan vazgeçilmiş. Böylece bu konu, İçişleri Bakanı’nın haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş."
https://tr.sputniknews.com/20211012/f1-kupa-toreninde-patlatilan-prosecco-icin-ozel-izin-verdigi-belirtilen-soyludan-aciklama-1049734774.html
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istanbul, formula 1, süleyman soylu, şampanya, içişleri bakanlığı, kutlama
Özkök: F1 kupa töreninde Prosecco konusu Soylu'nun haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş
Önceki yazısında Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin kupa töreninde patlatılan Prosecco için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel izin verdiğini söyleyen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, meseleyi yeniden araştırdığını belirterek "Konu, İçişleri Bakanı’nın haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök
, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin kupa töreninde patlatılan Prosecco
'yla ilgili olarak bugün yeni bir yazı kaleme aldı
.
Önceki yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bunun için özel izin verdiğini söyleyen Özkök, ardından gelen açıklamalar sonrası konuyu yeniden araştırdığını kaydetti. Özkök, şöyle devam etti:
"Valilikte Formula 1’le ilgili bir koordinasyon toplantısı yapılmış. Bu toplantıya il emniyet yetkilileri, sağlık yetkilileri, asayiş yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katılmış.
Orada düzenleme ile ilgili alınan kararlar da Formula 1 yetkililerine resmi bir yazıyla bildirilmiş. İşte o yazının son cümlesi aynen şöyle: 'Yarışlarda derece alan pilotların şampanyalı kutlama yapmasına izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.'
Yani karar oybirliği ile alınmış. Ama anlıyorum ki, Valilik bunu rutin bir işlem olarak görmüş. Yani Bakan’ın iznini almak gibi bir durum söz konusu olmamış. Bence de doğrusunu yapmışlar.
Geçen yıl şampanyalı kutlama yapılmamasını yasaklama olarak görüp, siyasi karara bağlayanlar vardı. Hep bu tür kararların siyaset dışı kalmasını savunmuyor muyuz... Neticede geçen yıl Türkiye ile ilgili şakalara yol açan bir uygulamadan vazgeçilmiş. Böylece bu konu, İçişleri Bakanı’nın haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş."