https://tr.sputniknews.com/20211013/ozkok-f1-kupa-toreninde-prosecco-konusu-soylunun-haberi-bile-olmadan-en-pratik-sekilde-cozulmus-1049773079.html

Özkök: F1 kupa töreninde Prosecco konusu Soylu'nun haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş

Özkök: F1 kupa töreninde Prosecco konusu Soylu'nun haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş

Önceki yazısında Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin kupa töreninde patlatılan Prosecco için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel izin verdiğini söyleyen... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T09:56+0300

2021-10-13T09:56+0300

2021-10-13T09:56+0300

spor

istanbul

formula 1

süleyman soylu

şampanya

içişleri bakanlığı

kutlama

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Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin kupa töreninde patlatılan Prosecco'yla ilgili olarak bugün yeni bir yazı kaleme aldı.Önceki yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bunun için özel izin verdiğini söyleyen Özkök, ardından gelen açıklamalar sonrası konuyu yeniden araştırdığını kaydetti. Özkök, şöyle devam etti:"Valilikte Formula 1’le ilgili bir koordinasyon toplantısı yapılmış. Bu toplantıya il emniyet yetkilileri, sağlık yetkilileri, asayiş yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katılmış.Orada düzenleme ile ilgili alınan kararlar da Formula 1 yetkililerine resmi bir yazıyla bildirilmiş. İşte o yazının son cümlesi aynen şöyle: 'Yarışlarda derece alan pilotların şampanyalı kutlama yapmasına izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.'Yani karar oybirliği ile alınmış. Ama anlıyorum ki, Valilik bunu rutin bir işlem olarak görmüş. Yani Bakan’ın iznini almak gibi bir durum söz konusu olmamış. Bence de doğrusunu yapmışlar.Geçen yıl şampanyalı kutlama yapılmamasını yasaklama olarak görüp, siyasi karara bağlayanlar vardı. Hep bu tür kararların siyaset dışı kalmasını savunmuyor muyuz... Neticede geçen yıl Türkiye ile ilgili şakalara yol açan bir uygulamadan vazgeçilmiş. Böylece bu konu, İçişleri Bakanı’nın haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş."

https://tr.sputniknews.com/20211012/f1-kupa-toreninde-patlatilan-prosecco-icin-ozel-izin-verdigi-belirtilen-soyludan-aciklama-1049734774.html

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istanbul, formula 1, süleyman soylu, şampanya, içişleri bakanlığı, kutlama