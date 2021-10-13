https://tr.sputniknews.com/20211013/pinar-altugdan-tamer-karadagliya-destek-odul-torenlerinde-agziniza-geleni-soyleyemezsiniz-1049767453.html

Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek: 'Ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz'

Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek: 'Ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz'

Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik sonrası Karadağlı'ya destek olan oyuncu Pınar Altuğ, "Ödül... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

tamer karadağlı

pınar altuğ

nihal yalçın

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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Nihal Yalçın ile ödülünü kendisine vermek için sahnede bekleyen Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerilimle ilgili Pınar Altuğ'dan bir yorum geldi.Basın mensuplarınca Nişantaşı'nda görüntülenen Altuğ, Nihal Yalçın ile gerilim yaşayan uzun yıllar birlikte aynı yapımda rol aldığı Tamer Karadağlı'ya destek oldu. Altuğ konuyla ilgili kendisine sorulan soruya şu yanıtı verdi:

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tamer karadağlı, pınar altuğ, nihal yalçın