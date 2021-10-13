https://tr.sputniknews.com/20211013/prens-charles-50-yillik-klasik-aracinin-sarap-ve-peynirle-calistigini-acikladi-1049782119.html

Prens Charles, 50 yıllık klasik aracının şarap ve peynirle çalıştığını açıkladı

Prens Charles, 50 yıllık klasik aracının şarap ve peynirle çalıştığını açıkladı

Britanya'da Galler Prensi Charles, 50 yıldır kullandığı Aston Martin aracının peynir ve beyaz şarap atığıyla çalıştığını söyledi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T14:14+0300

2021-10-13T14:14+0300

2021-10-13T14:14+0300

dünya

prens charles

şarap

fosil yakıt

peynir

aston martin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103986/19/1039861949_0:72:1601:972_1920x0_80_0_0_895e39c6706ce443cf9f3230de9eb9ef.jpg

Prens Charles, BBC’nin iklim muhabiri Justin Rowlatt’a verdiği röportajda, Kraliçe Elizabeth'in kendisine 21. doğum gününde hediye ettiği Aston Martin marka aracının şarap ve peynir atıklarıyla çalıştığını söyledi. Aracının çevre dostu olduğunu belirten Prens Charles, 2008'de Aston Martin yetkilileri ile iletişime geçerek aracın çalışma sisteminde değişiklik yaptırdığını anlattı. Mühendislerin ilk olarak bu fikre sıcak bakmadığını belirten Prens Charles, "Öyleyse aracı kullanmayacağım" cevabını verdikten sonra yetkili mühendislerin aracın sistemini değiştirdiğini ifade etti. Prens Charles, aracının fosil yakıt kullanmadığını vurgulayarak ayrıca 'kullanırken burnuna lezzetli kokular geldiğini' söyledi. 72 yaşındaki Prens Charles, dünya liderlerinin de çevre duyarlılığı konusunda daha fazla icraat yapması gerektiğini belirtti. Prens Charles, liderlerin birçok gencin gelecekleri hakkında hissettiği umutsuzluğu dikkate almaları gerektiğini ve protesto gösterileri düzenleyen ve yolları kapatan Extinction Rebellion gibi iklim kampanyası gruplarının yaşadığı 'hayal kırıklığını' anladığını da sözlerine ekledi.Charles, Saray'daki hayatında karbon ayak izini düşürmek için neler yaptığı sorulduğunda ise "Haftanın iki günü et ya da balık yemiyorum, haftada bir gün de süt ürünü tüketmiyorum. Eğer daha çok insan bunu yaparsa büyük bir baskıyı azaltırsınız" dedi.Charles, Kraliçe Elizabeth ve kraliyet ailesindeki diğer isimlerle birlikte 31 Ekim'de Glosgow'da başlayacak iklim konferansı COP26'ya da katılacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

prens charles, şarap, fosil yakıt, peynir, aston martin