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https://tr.sputniknews.com/20211013/prens-charles-50-yillik-klasik-aracinin-sarap-ve-peynirle-calistigini-acikladi-1049782119.html
Prens Charles, 50 yıllık klasik aracının şarap ve peynirle çalıştığını açıkladı
Prens Charles, 50 yıllık klasik aracının şarap ve peynirle çalıştığını açıkladı
Britanya'da Galler Prensi Charles, 50 yıldır kullandığı Aston Martin aracının peynir ve beyaz şarap atığıyla çalıştığını söyledi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T14:14+0300
2021-10-13T14:14+0300
dünya
prens charles
şarap
fosil yakıt
peynir
aston martin
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Prens Charles, BBC’nin iklim muhabiri Justin Rowlatt’a verdiği röportajda, Kraliçe Elizabeth'in kendisine 21. doğum gününde hediye ettiği Aston Martin marka aracının şarap ve peynir atıklarıyla çalıştığını söyledi. Aracının çevre dostu olduğunu belirten Prens Charles, 2008'de Aston Martin yetkilileri ile iletişime geçerek aracın çalışma sisteminde değişiklik yaptırdığını anlattı. Mühendislerin ilk olarak bu fikre sıcak bakmadığını belirten Prens Charles, "Öyleyse aracı kullanmayacağım" cevabını verdikten sonra yetkili mühendislerin aracın sistemini değiştirdiğini ifade etti. Prens Charles, aracının fosil yakıt kullanmadığını vurgulayarak ayrıca 'kullanırken burnuna lezzetli kokular geldiğini' söyledi. 72 yaşındaki Prens Charles, dünya liderlerinin de çevre duyarlılığı konusunda daha fazla icraat yapması gerektiğini belirtti. Prens Charles, liderlerin birçok gencin gelecekleri hakkında hissettiği umutsuzluğu dikkate almaları gerektiğini ve protesto gösterileri düzenleyen ve yolları kapatan Extinction Rebellion gibi iklim kampanyası gruplarının yaşadığı 'hayal kırıklığını' anladığını da sözlerine ekledi.Charles, Saray'daki hayatında karbon ayak izini düşürmek için neler yaptığı sorulduğunda ise "Haftanın iki günü et ya da balık yemiyorum, haftada bir gün de süt ürünü tüketmiyorum. Eğer daha çok insan bunu yaparsa büyük bir baskıyı azaltırsınız" dedi.Charles, Kraliçe Elizabeth ve kraliyet ailesindeki diğer isimlerle birlikte 31 Ekim'de Glosgow'da başlayacak iklim konferansı COP26'ya da katılacak.
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prens charles, şarap, fosil yakıt, peynir, aston martin

Prens Charles, 50 yıllık klasik aracının şarap ve peynirle çalıştığını açıkladı

14:14 13.10.2021
© İHAPrens Charles
Prens Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© İHA
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Britanya'da Galler Prensi Charles, 50 yıldır kullandığı Aston Martin aracının peynir ve beyaz şarap atığıyla çalıştığını söyledi.
Prens Charles, BBC’nin iklim muhabiri Justin Rowlatt’a verdiği röportajda, Kraliçe Elizabeth'in kendisine 21. doğum gününde hediye ettiği Aston Martin marka aracının şarap ve peynir atıklarıyla çalıştığını söyledi.
Aracının çevre dostu olduğunu belirten Prens Charles, 2008'de Aston Martin yetkilileri ile iletişime geçerek aracın çalışma sisteminde değişiklik yaptırdığını anlattı.
Mühendislerin ilk olarak bu fikre sıcak bakmadığını belirten Prens Charles, "Öyleyse aracı kullanmayacağım" cevabını verdikten sonra yetkili mühendislerin aracın sistemini değiştirdiğini ifade etti.
Prens Charles, aracının fosil yakıt kullanmadığını vurgulayarak ayrıca 'kullanırken burnuna lezzetli kokular geldiğini' söyledi.
72 yaşındaki Prens Charles, dünya liderlerinin de çevre duyarlılığı konusunda daha fazla icraat yapması gerektiğini belirtti.
Prens Charles, liderlerin birçok gencin gelecekleri hakkında hissettiği umutsuzluğu dikkate almaları gerektiğini ve protesto gösterileri düzenleyen ve yolları kapatan Extinction Rebellion gibi iklim kampanyası gruplarının yaşadığı 'hayal kırıklığını' anladığını da sözlerine ekledi.
Charles, Saray'daki hayatında karbon ayak izini düşürmek için neler yaptığı sorulduğunda ise "Haftanın iki günü et ya da balık yemiyorum, haftada bir gün de süt ürünü tüketmiyorum. Eğer daha çok insan bunu yaparsa büyük bir baskıyı azaltırsınız" dedi.
Charles, Kraliçe Elizabeth ve kraliyet ailesindeki diğer isimlerle birlikte 31 Ekim'de Glosgow'da başlayacak iklim konferansı COP26'ya da katılacak.
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