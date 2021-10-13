https://tr.sputniknews.com/20211013/prof-dr-mehmet-ceyhan-her-gun-200-300-bin-iki-doz-asili-kisi-bagisikligini-kaybediyor-1049770961.html

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Mavi il sayımız 28’e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli" paylaşımının ardından bir... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T08:12+0300

2021-10-13T08:12+0300

2021-10-13T08:11+0300

koronavirüs

mehmet ceyhan

fahrettin koca

bağışıklık

koronavirüs

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Güncel Koronavirüs verilerine göre, 33 bin 860 yeni vaka tespit edilirken, 237 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyarısında “Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var” ifadelerini kullandı. Koca, “Mavi Samsun: ‘Her 4 kişiden 3'ümüz 2. doz aşımızı yaptırdık!’ Mavi il sayımız 28'e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli” dedi. Bakan Koca, yeni paylaşımında ise Mardin’de kritik eşiğin geçildiğini duyurarak “İkinci doz aşı oranında yüzde 55'in üzerindeyiz. Turuncu kategorisinde yerimizi almışken, aşı konusunu aramızda konuşalım. Cevabını merak ettiğimiz soru varsa sağlık görevlilerimize soralım. Aşılarımızı ne kadar erken tamamlarsak o kadar lehimize olur” mesajını paylaştı.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu grafiğin tam anlaşılmadığını gördüm. Basitçe; her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor (bu sayı 2 doz Biontech olanlar 6 ayını doldurunca daha çok artacak), oysa biz günde bundan daha az kişiye 2. ve 3. doz aşı yapabiliyoruz” dedi.

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mehmet ceyhan, fahrettin koca, bağışıklık, koronavirüs