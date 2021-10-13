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https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-maalesef-silahlanma-yarisi-ivme-kazaniyor-1049794068.html
Putin: Maalesef silahlanma yarışı ivme kazanıyor
Putin: Maalesef silahlanma yarışı ivme kazanıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan tarafının Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Rusya ile ABD arasında silahlanma yarışı... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T18:42+0300
2021-10-13T18:42+0300
dünya
abd
vladimir putin
füze
silahlanma yarışı
yarış
açıklama
savunma
silahlanma
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Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu'nun ana oturumunda konuşan Putin, "Maalesef silahlanma yarışı ivme kazanıyor. Bu, ABD füze savunma anlaşmasından çekildikten sonra başladı" dedi.2003 yılında ABD'ye Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmeme çağrısı yaptığını anımsatan Putin, "Bu, uluslararası güvenliğin ana unsuru, köşe taşı. Bu sadece koruma değil, aynı sırada olası bir rakibin nükleer potansiyelini ortadan kaldırarak stratejik avantajlar elde etme girişimi" ifadelerini kullandı."Biz buna cevaben ne yapmalıyız? Bu konuda birçok kez konuştum. Eğer ilginizi çekiyorsa, tekrar edeyim. Çok büyük paralara mal olacak ve ne kadar etkili çalışacağı bilinmeyen bir sistem kurmak ya da anti balistik füzeleri kesin olarak etkisiz kılacak farklı bir sistem kurmak. Bunu yapacağımızı söyledim" diye devam eden Putin, "ABD'li partnerlerin yanıtı 'Bizim füzelerimiz size karşı değil, istediğinizi yapın, bize karşı olmadığını düşüneceğiz' oldu. Rusya, bu konuda ABD'yle yapıcı diyalog kurmaya hazır" diye vurguladı.'ABD, Rusya sınırlarında tatbikat yapıyor'Rusya-Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Rus askerleri Rus topraklarında bulunuyor. Ayrıca Zapad-2021 tatbikatının ülkemizin topraklarında yapıldığını hatırlatmalıyım. ABD'li sözde partnerlerimiz de aynı şekilde büyük ölçekli tatbikatlar yapıyor, üstelik ulusal topraklarından binlerce kilometre uzakta. Washington'a ya da New York'a tatbikat yapmak için gitmedik, ama onlar buraya geldiler ve sınırlarımızda tatbikat yapıyorlar. Buna nasıl karşılık vermeliyiz? Tatbikatlarımızı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.ABD'nin silahların kısıtlanmasıyla ilgili çok sayıda anlaşmadan çekildiğini anımsatan Putin, Washington'u sorumluluktan kaçmak için okları Rusya'ya yöneltmekle, medya kuruluşlarını da kendilerin ödeme yapanların lehine haberler yayınlamakla eleştirdi.'20 Mach'tan daha hızlı hipersonik silah Rusya ordusunda görev yapıyor'Putin, Rusya'nın 20 Mach'tan daha fazla hıza sahip yüksek hassasiyetli hipersonik silah geliştirdiğini ve bu silahın orduda göreve başladığını vurguladı.Sunucunun Rusya'nın 3 Mach hıza sahip hipersonik silah geliştirdiğini söylemesi üzerine Putin, "Hayır, hayır, hayır, 3 Mach olanları ABD'de geliştiriyorlar. Bizim sistemlerimiz ise 20 Mach'tan daha yüksek hızda uçuyor. Bu sıradan bir hipersonik füze değil, kıtalararası füze. Bu, söylediğinizden çok daha ciddi bir silah ve Rusya ordusunda görev yapıyor" ifadelerini kullandı.Bu tür sistemlerin diğer ülkelerde de geliştirilmekte olduğuna ve yakın gelecekte geliştirileceğine dikkat çeken Putin, Rusya'nın bu silahları geliştiren ilk ve tek ülke olmasına rağmen bu durumu hiçbir zaman suistimal etmediğini ve kimseyi tehdit etmediğini vurguladı.Rus lider, aksine Moskova'nın saldırı silahlarının azaltılmasıyla ilgili müzakerelere hazır olduğunun altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-sputnik-v-asisi-sayesinde-koronaviruse-yakalanmadim-1049791674.html
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abd, vladimir putin, füze, silahlanma yarışı, yarış, açıklama, savunma, silahlanma

Putin: Maalesef silahlanma yarışı ivme kazanıyor

18:42 13.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girPutin: Maalesef silahlanma yarışı ivme kazanıyor
Putin: Maalesef silahlanma yarışı ivme kazanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan tarafının Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Rusya ile ABD arasında silahlanma yarışı başladığını ve bu yarışın ivme kazandığını söyledi.
Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu'nun ana oturumunda konuşan Putin, "Maalesef silahlanma yarışı ivme kazanıyor. Bu, ABD füze savunma anlaşmasından çekildikten sonra başladı" dedi.

2003 yılında ABD'ye Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmeme çağrısı yaptığını anımsatan Putin, "Bu, uluslararası güvenliğin ana unsuru, köşe taşı. Bu sadece koruma değil, aynı sırada olası bir rakibin nükleer potansiyelini ortadan kaldırarak stratejik avantajlar elde etme girişimi" ifadelerini kullandı.

"Biz buna cevaben ne yapmalıyız? Bu konuda birçok kez konuştum. Eğer ilginizi çekiyorsa, tekrar edeyim. Çok büyük paralara mal olacak ve ne kadar etkili çalışacağı bilinmeyen bir sistem kurmak ya da anti balistik füzeleri kesin olarak etkisiz kılacak farklı bir sistem kurmak. Bunu yapacağımızı söyledim" diye devam eden Putin, "ABD'li partnerlerin yanıtı 'Bizim füzelerimiz size karşı değil, istediğinizi yapın, bize karşı olmadığını düşüneceğiz' oldu. Rusya, bu konuda ABD'yle yapıcı diyalog kurmaya hazır" diye vurguladı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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'ABD, Rusya sınırlarında tatbikat yapıyor'

Rusya-Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Rus askerleri Rus topraklarında bulunuyor. Ayrıca Zapad-2021 tatbikatının ülkemizin topraklarında yapıldığını hatırlatmalıyım. ABD'li sözde partnerlerimiz de aynı şekilde büyük ölçekli tatbikatlar yapıyor, üstelik ulusal topraklarından binlerce kilometre uzakta. Washington'a ya da New York'a tatbikat yapmak için gitmedik, ama onlar buraya geldiler ve sınırlarımızda tatbikat yapıyorlar. Buna nasıl karşılık vermeliyiz? Tatbikatlarımızı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ABD'nin silahların kısıtlanmasıyla ilgili çok sayıda anlaşmadan çekildiğini anımsatan Putin, Washington'u sorumluluktan kaçmak için okları Rusya'ya yöneltmekle, medya kuruluşlarını da kendilerin ödeme yapanların lehine haberler yayınlamakla eleştirdi.

'20 Mach'tan daha hızlı hipersonik silah Rusya ordusunda görev yapıyor'

Putin, Rusya'nın 20 Mach'tan daha fazla hıza sahip yüksek hassasiyetli hipersonik silah geliştirdiğini ve bu silahın orduda göreve başladığını vurguladı.

Sunucunun Rusya'nın 3 Mach hıza sahip hipersonik silah geliştirdiğini söylemesi üzerine Putin, "Hayır, hayır, hayır, 3 Mach olanları ABD'de geliştiriyorlar. Bizim sistemlerimiz ise 20 Mach'tan daha yüksek hızda uçuyor. Bu sıradan bir hipersonik füze değil, kıtalararası füze. Bu, söylediğinizden çok daha ciddi bir silah ve Rusya ordusunda görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bu tür sistemlerin diğer ülkelerde de geliştirilmekte olduğuna ve yakın gelecekte geliştirileceğine dikkat çeken Putin, Rusya'nın bu silahları geliştiren ilk ve tek ülke olmasına rağmen bu durumu hiçbir zaman suistimal etmediğini ve kimseyi tehdit etmediğini vurguladı.

Rus lider, aksine Moskova'nın saldırı silahlarının azaltılmasıyla ilgili müzakerelere hazır olduğunun altını çizdi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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