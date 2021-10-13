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https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-rusya-avrupaya-soguk-savas-doneminde-bile-gaz-tedarik-etti--1049784018.html
Putin: Rusya, Avrupa'ya Soğuk Savaş döneminde bile gaz tedarik etti
Putin: Rusya, Avrupa'ya Soğuk Savaş döneminde bile gaz tedarik etti
Talep olması halinde Avrupa'ya gaz tedarikine devam etmeye hazır olduklarını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde bile... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T15:06+0300
2021-10-13T15:48+0300
rusya
vladimir putin
doğalgaz
dünya
türkakım
kuzey akım 2
ukrayna
almanya
gazprom
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Rusya Enerji Haftası Forumu'nda konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'da yaşanan gaz kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, "Geride kalan on yılda, Avrupa enerji sektöründe art arda sistemsel hatalar yapıldı. Bunlar da Avrupa piyasasında büyük ölçekli bir krize yol açtı. Eğer gaz tedarikini artırmamızı talep ederlerse, bunu artırmaya hazırız. Partnerlerimiz ne kadar isterse o kadar artırıyoruz. Bir tek ret bile vermedik" dedi.'TürkAkım üzerinden gaz sevkiyatını artırıyoruz' Rusya'nın TürkAkım ve hatta Ukrayna'daki gaz transit sistemi de dahil mevcut hatlardan gaz sevkiyatını artırdığına dikkat çeken Putin, TürkAkım, Kuzey Akım 2 ve diğer boru hatlarının enerji güvenliğini sağlayacağını, sera gazı emisyonlarını azaltacağını vurguladı.'Enerjiyi silah olarak kullanmıyoruz' Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullanıp kullanmadığının sorulması üzerine Putin, "Rusya, hiçbir silah kullanmıyor, ekonomide bundan söz dahi edilemez. Rusya, Soğuk Savaş'ın en zorlu dönemlerinde bile Avrupa'ya gaz sevk ederek sözleşme yükümlülüklerini düzenli, sürekli ve eksiksiz olarak yerine getirdi" ifadelerini kullandı.'Kuzey Akım 2'nin gerilimi ve fiyatları düşüreceğinden eminim' Rusya'nın 2021 yılı sonu itibarıyla gaz ihracatında rekor kırabileceğini kaydeden Putin, Kuzey Akım 2 önündeki idari engellerin henüz kalkmadığına ve bu hattın devreye alınmasının Avrupa enerji piyasasındaki gerilimi ve fiyatları düşüreceğinden emin olduğunu vurguladı.'Ukrayna'dan teşekkür yerine küfür duyuyoruz' Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatını artırmanın tehlikeli olduğunu, bu ülkedeki gaz transit sisteminin yıprandığı için tamamen çökebileceğini ve Avrupa'nın bu güzergahtan tamamen mahrum kalabileceğini kaydeden Putin, "Ukrayna'nın gaz transit sistemi yüzde 80-85 oranında yıpranmış durumda. Gaz pompalamadan önce bu sistemin normal duruma getirilmesi gerekiyor. 2021 yılında Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı, uzun vadeli sözleşmelerdeki yükümlülükleri yüzde 10 oranında aşıyor. En azından bir teşekkür etsinler, onun yerine sadece küfür duyuyoruz" diye konuştu.'Gazprom, AB'yle uzun vadeli sözleşmeler yapmaya ilgi duyuyor' Gazprom'un spot piyasaya kıyasla çok daha ucuz olmasına rağmen AB'yle uzun vadeli sözleşmeler yapmaya ilgi duyduğunu anlatan Rusya lideri, "Almanya, bin metreküp gazı 2000 veya 1500 dolardan değil, 230-250, maksimum 300 dolardan alıyor. Spot piyasada satsaydı, Gazprom bin metreküp başına 1200 dolar alırdı ama şu anda 250-300 alıyor. Ancak Gazprom, bu istikrara ilgi duyuyor. Uzun vadeli anlaşmalar hem tedarikçi hem de tüketici için faydalı" ifadelerini kullandı.'Petrol fiyatları 100 dolara çıkabilir' Putin, bir soru üzerine de petrol fiyatlarının 100 dolara çıkmasının tamamen mümkün olduğunu belirtti.
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rusya, vladimir putin, doğalgaz, türkakım, kuzey akım 2, ukrayna, almanya, gazprom

Putin: Rusya, Avrupa'ya Soğuk Savaş döneminde bile gaz tedarik etti

15:06 13.10.2021 (güncellendi: 15:48 13.10.2021)
© AFP 2021 / PASCAL GUYOTDoğalgaz- Petrol
Doğalgaz- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AFP 2021 / PASCAL GUYOT
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Talep olması halinde Avrupa'ya gaz tedarikine devam etmeye hazır olduklarını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde bile Avrupa'ya gaz akışını durdurmadığını vurguladı.
Rusya Enerji Haftası Forumu'nda konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'da yaşanan gaz kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Putin, "Geride kalan on yılda, Avrupa enerji sektöründe art arda sistemsel hatalar yapıldı. Bunlar da Avrupa piyasasında büyük ölçekli bir krize yol açtı. Eğer gaz tedarikini artırmamızı talep ederlerse, bunu artırmaya hazırız. Partnerlerimiz ne kadar isterse o kadar artırıyoruz. Bir tek ret bile vermedik" dedi.

'TürkAkım üzerinden gaz sevkiyatını artırıyoruz'

Rusya'nın TürkAkım ve hatta Ukrayna'daki gaz transit sistemi de dahil mevcut hatlardan gaz sevkiyatını artırdığına dikkat çeken Putin, TürkAkım, Kuzey Akım 2 ve diğer boru hatlarının enerji güvenliğini sağlayacağını, sera gazı emisyonlarını azaltacağını vurguladı.

'Enerjiyi silah olarak kullanmıyoruz'

Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullanıp kullanmadığının sorulması üzerine Putin, "Rusya, hiçbir silah kullanmıyor, ekonomide bundan söz dahi edilemez. Rusya, Soğuk Savaş'ın en zorlu dönemlerinde bile Avrupa'ya gaz sevk ederek sözleşme yükümlülüklerini düzenli, sürekli ve eksiksiz olarak yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

'Kuzey Akım 2'nin gerilimi ve fiyatları düşüreceğinden eminim'

Rusya'nın 2021 yılı sonu itibarıyla gaz ihracatında rekor kırabileceğini kaydeden Putin, Kuzey Akım 2 önündeki idari engellerin henüz kalkmadığına ve bu hattın devreye alınmasının Avrupa enerji piyasasındaki gerilimi ve fiyatları düşüreceğinden emin olduğunu vurguladı.

'Ukrayna'dan teşekkür yerine küfür duyuyoruz'

Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatını artırmanın tehlikeli olduğunu, bu ülkedeki gaz transit sisteminin yıprandığı için tamamen çökebileceğini ve Avrupa'nın bu güzergahtan tamamen mahrum kalabileceğini kaydeden Putin, "Ukrayna'nın gaz transit sistemi yüzde 80-85 oranında yıpranmış durumda. Gaz pompalamadan önce bu sistemin normal duruma getirilmesi gerekiyor. 2021 yılında Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı, uzun vadeli sözleşmelerdeki yükümlülükleri yüzde 10 oranında aşıyor. En azından bir teşekkür etsinler, onun yerine sadece küfür duyuyoruz" diye konuştu.

'Gazprom, AB'yle uzun vadeli sözleşmeler yapmaya ilgi duyuyor'

Gazprom'un spot piyasaya kıyasla çok daha ucuz olmasına rağmen AB'yle uzun vadeli sözleşmeler yapmaya ilgi duyduğunu anlatan Rusya lideri, "Almanya, bin metreküp gazı 2000 veya 1500 dolardan değil, 230-250, maksimum 300 dolardan alıyor. Spot piyasada satsaydı, Gazprom bin metreküp başına 1200 dolar alırdı ama şu anda 250-300 alıyor. Ancak Gazprom, bu istikrara ilgi duyuyor. Uzun vadeli anlaşmalar hem tedarikçi hem de tüketici için faydalı" ifadelerini kullandı.

'Petrol fiyatları 100 dolara çıkabilir'

Putin, bir soru üzerine de petrol fiyatlarının 100 dolara çıkmasının tamamen mümkün olduğunu belirtti.
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