Putin: Sputnik V aşısı sayesinde koronavirüse yakalanmadım

Rusya Enerji Haftası forumunun genel oturumunda Putin’e Glasgow’daki COP26 iklim konferansına gidip gitmeyeceği sorusu yöneltildi.Putin, “Henüz pandemi ile ilgili durum nedeniyle bu konuda bir karar almadım. Ancak her halükarda katılacağım, çalışmalarda yer alacağım. Gidecek miyim, gitmeyecek miyim henüz bilmiyorum fakat elbette katılacağım” dedi.Bu soruya karşılık Putin, kendisinin de koronavirüse yakalanmış olabileceğini, ancak Sputnik V aşısı yaptırması nedeniyle virüsün kendisine bulaşmadığını düşündüğü açıklamasını yaptı.Rus lider, “En yakın çevremde görev yapan ve maalesef hastalanan kişilerle görüşürken virüsün bulaşabileceği bir durum oluştu. Ancak uzmanlarımızın da kesin bir dille belirttiği gibi aşımızın, Sputnik V’nin sağladığı koruma sayesinde virüse yakalanmadım. Ancak bu sadece benimle ilgili bir şey değil. Ben bir yere giderken birçok kişi, 100’den fazla kişi benimle birlikte gidiyor. Basın dairesi, güvenlikten kişiler, şoförler, protokol vesaire. Öyle ya da böyle hayatlarını tehlikeye atan çok fazla sayıda kişi oluyor. Bu anlamda düşünülmesi gereken bir şeyler var.” dedi.Putin eylül ayında yakın çevresinden, ikinci aşılarını geç yaptıran kişilerin koronavirüse yakalandığını söylemişti. Bu nedenle Rus lider karantinaya girmiş, uzaktan çalışmış ve etkinliklere video konferans yoluyla katılmıştı.Putin bu dönemde antikor seviyesinin hala yüksek olduğunu kaydetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik V koronavirüs aşısını yaptırması sayesinde virüse yakalanmadığını söyledi.
Rusya Enerji Haftası forumunun genel oturumunda Putin’e Glasgow’daki COP26 iklim konferansına gidip gitmeyeceği sorusu yöneltildi.
Putin, “Henüz pandemi ile ilgili durum nedeniyle bu konuda bir karar almadım. Ancak her halükarda katılacağım, çalışmalarda yer alacağım. Gidecek miyim, gitmeyecek miyim henüz bilmiyorum fakat elbette katılacağım” dedi.
Bu soruya karşılık Putin, kendisinin de koronavirüse yakalanmış olabileceğini, ancak Sputnik V aşısı yaptırması nedeniyle virüsün kendisine bulaşmadığını düşündüğü açıklamasını yaptı.
Rus lider, “En yakın çevremde görev yapan ve maalesef hastalanan kişilerle görüşürken virüsün bulaşabileceği bir durum oluştu. Ancak uzmanlarımızın da kesin bir dille belirttiği gibi aşımızın, Sputnik V’nin sağladığı koruma sayesinde virüse yakalanmadım. Ancak bu sadece benimle ilgili bir şey değil. Ben bir yere giderken birçok kişi, 100’den fazla kişi benimle birlikte gidiyor. Basın dairesi, güvenlikten kişiler, şoförler, protokol vesaire. Öyle ya da böyle hayatlarını tehlikeye atan çok fazla sayıda kişi oluyor. Bu anlamda düşünülmesi gereken bir şeyler var.” dedi.
Putin eylül ayında yakın çevresinden, ikinci aşılarını geç yaptıran kişilerin koronavirüse yakalandığını söylemişti. Bu nedenle Rus lider karantinaya girmiş, uzaktan çalışmış ve etkinliklere video konferans yoluyla katılmıştı.
Putin bu dönemde antikor seviyesinin hala yüksek olduğunu kaydetmişti.