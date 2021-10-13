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https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-teroristler-afganistanda-toplaniyor-bdtye-dogru-acilma-girisiminde-bulunabilir-1049798804.html
Putin: Teröristler Afganistan’da toplanıyor, BDT’ye doğru açılma girişiminde bulunabilir
Putin: Teröristler Afganistan’da toplanıyor, BDT’ye doğru açılma girişiminde bulunabilir
Rusya lideri Vladimir Putin, Irak ve Suriye’den teröristlerin Afganistan’da toplandığını, bu kişilerin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde durumu... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T22:06+0300
2021-10-13T22:10+0300
vladimir putin
dünya
afganistan
bdt
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BDT ülkeleri istihbarat servislerinin temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda Irak ve Suriye’den teröristlerin Afganistan’da toplandığını, bu kişilerin BDT ülkelerinde durumu istikrarsızlaştırma girişiminde bulunabileceklerini ve bu nedenle sınırdaki durumun sürekli takip edilmesi gerektiğini söyledi.Rus lider, “Irak, Suriye'den çatışma deneyimleri bulunan militanlar (Afganistan’da) aktif bir şekilde toplanıyor. Bu nedenle teröristlerin, BDT ülkeleri de dahil olmak üzere doğrudan açılma yoluyla komşu ülkelerdeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışmaları muhtemel” dedi ve şöyle devam etti:'Afganistan ile sınır bölgesindeki durum endişe yaratıyor’Putin, BDT ülkelerinin Afganistan ile sınır bölgesindeki durumun endişe verici olduğunu, bu nedenle Rusya'nın birliğe üye devletlerle birlikte bu konunun çözümünü en üst düzeyde ele alacağını vurguladı.Rusya Devlet Başkanı, “Elbette ki tüm bunlar bizi çok endişelendiriyor. Zira burası bizim ortak güvenlik alanımız. Şeffaf sınırlarımız var ve BDT ülkelerimizde olup bitenlere kayıtsız değiliz. Bu nedenle bu konu ile sürekli olarak en üst devlet düzeyinde ilgileneceğiz” diye konuştu.Savunma bakanlıkları kanalları üzerinden de gerek eğitim, gerekse de silah ve teçhizat tedariki olarak bu yönde işbirliğinin yapıldığını dile getiren Putin, BDT alanında güvenliğin sağlanması bakımından birçok şeyin istihbarat servislerinin çalışmasına bağlı olduğunun altını çizdi.“Hepimiz sizden etkili çalışma bekliyoruz, size ve çalışanlarınıza güveniyoruz" diyen Putin, istihbarat servislerinin temsilcilerine işlerinde başarılar diledi.'BDT istihbarat servisleri özellikle Afganistan ile ilgili etkileşimi artırmalı’Rus lider, istihbarat servislerinin özellikle Afganistan topraklarından gelebilecek potansiyel tehditleri etkisiz hale getirmek üzere aralarındaki etkileşimi artırmalarının önemine vurgu yaptı:
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vladimir putin, afganistan, bdt

Putin: Teröristler Afganistan’da toplanıyor, BDT’ye doğru açılma girişiminde bulunabilir

22:06 13.10.2021 (güncellendi: 22:10 13.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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Rusya lideri Vladimir Putin, Irak ve Suriye’den teröristlerin Afganistan’da toplandığını, bu kişilerin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde durumu istikrarsızlaştırma girişiminde bulunabileceklerini ve bu nedenle sınırdaki durumun sürekli izlenmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BDT ülkeleri istihbarat servislerinin temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda Irak ve Suriye’den teröristlerin Afganistan’da toplandığını, bu kişilerin BDT ülkelerinde durumu istikrarsızlaştırma girişiminde bulunabileceklerini ve bu nedenle sınırdaki durumun sürekli takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Rus lider, “Irak, Suriye'den çatışma deneyimleri bulunan militanlar (Afganistan’da) aktif bir şekilde toplanıyor. Bu nedenle teröristlerin, BDT ülkeleri de dahil olmak üzere doğrudan açılma yoluyla komşu ülkelerdeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışmaları muhtemel” dedi ve şöyle devam etti:
“Bu bağlamda Afganistan sınırındaki durumu sürekli takip etmek ve militanlara karşı koymaya hazır olmak, bunun için de gerekirse güvenlik güçlerinin çalışmalarını koordine etmek, ortak özel operasyonlar yürütmek önemli.”

'Afganistan ile sınır bölgesindeki durum endişe yaratıyor’

Putin, BDT ülkelerinin Afganistan ile sınır bölgesindeki durumun endişe verici olduğunu, bu nedenle Rusya'nın birliğe üye devletlerle birlikte bu konunun çözümünü en üst düzeyde ele alacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı, “Elbette ki tüm bunlar bizi çok endişelendiriyor. Zira burası bizim ortak güvenlik alanımız. Şeffaf sınırlarımız var ve BDT ülkelerimizde olup bitenlere kayıtsız değiliz. Bu nedenle bu konu ile sürekli olarak en üst devlet düzeyinde ilgileneceğiz” diye konuştu.
Savunma bakanlıkları kanalları üzerinden de gerek eğitim, gerekse de silah ve teçhizat tedariki olarak bu yönde işbirliğinin yapıldığını dile getiren Putin, BDT alanında güvenliğin sağlanması bakımından birçok şeyin istihbarat servislerinin çalışmasına bağlı olduğunun altını çizdi.
“Hepimiz sizden etkili çalışma bekliyoruz, size ve çalışanlarınıza güveniyoruz" diyen Putin, istihbarat servislerinin temsilcilerine işlerinde başarılar diledi.

'BDT istihbarat servisleri özellikle Afganistan ile ilgili etkileşimi artırmalı’

Rus lider, istihbarat servislerinin özellikle Afganistan topraklarından gelebilecek potansiyel tehditleri etkisiz hale getirmek üzere aralarındaki etkileşimi artırmalarının önemine vurgu yaptı:
“İlerlemeye devam etmeliyiz, tüm kilit alanlarda etkileşim seviyesini artırmalıyız. Afganistan topraklarından gelebilecek potansiyel tehditlerin etkisiz hale getirilmesi, BDT'nin güvenliğinin sağlanması için özellikle önemli. Bu ülkedeki olayların Orta Asya, Güney Kafkasya ve diğer bölgelerdeki durum üzerinde ne kadar ciddi bir etkisi olabileceğini hepimiz çok iyi anlıyoruz.”
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